Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần 2-2024: Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế

Ông Huỳnh Cao Chánh, Phó Giám đốc Sở TT-TT Long An cho biết, Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần 2 năm 2024 sẽ được UNBD tỉnh Long An tổ chức từ ngày 28-11 đến 4-12, với chủ đề “Long An - Khát vọng sông Vàm”.

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An năm 2024 có quy mô lớn, có khách mời quốc tế là Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Đây là dịp để tỉnh Long An giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị di sản văn hóa đặc sắc, thành tựu kinh tế, xã hội của địa phương đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước; giới thiệu văn hóa và các tiềm năng, thế mạnh của các địa phương Hàn Quốc tham gia tại sự kiện đến người dân Long An và địa phương lân cận. Qua đó, tăng cường sự gắn kết, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Long An với các địa phương, đơn vị trong nước và với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân.

Dự kiến, các hoạt động chính của Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An năm 2024 sẽ diễn ra tại khu vực phường 6, TP Tân An (phía sau Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh). Tại đây, tập trung sân khấu chính cho các hoạt động: Lễ khai mạc; Lễ hội âm nhạc HiteJinro Festival 2024; Cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên, học sinh; Hội chợ thương mại ẩm thực du lịch Long An - Hàn Quốc; Không gian giao lưu văn hóa;... Trong đó, có một số điểm nhấn nổi bật như đêm nhạc Hinte Jinro Festival với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, DJ trong nước và quốc tế; Không gian giao lưu văn hóa Artzone check-in...

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An năm 2024 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 28-11. Chương trình kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu hóa, hoạt cảnh với kỹ xảo màn hình Led, ánh sáng công nghệ cao... Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức cho sự kiện (phương án bảo đảm vệ sinh, an ninh, trật tự, đảm bảo không để thiếu điện, mất điện, thiếu nguồn nước...) đã được Ban tổ chức hoàn tất, đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, hấp dẫn.

11 chương trình chính thức diễn ra trong Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An năm 2024, gồm: Lễ khai mạc; Không gian giao lưu văn hóa; Hội chợ thương mại, ẩm thực, du lịch Long An - Hàn Quốc năm 2024; Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng sinh viên, học sinh”; Lễ hội âm nhạc - HiteJinro Festival 2024; Đêm hội truyền thống Long An; Giải golf hữu nghị Long An - Hàn Quốc năm 2024, giải việt dã, thi đấu thể hình, đua xuồng ba lá, biểu diễn của các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh và võ (Taekwondo, Karate, Vovinam và võ cổ truyền); Hội nghị liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch và sản phẩm OCOP giữa TPHCM và 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An năm 2024; Không gian trải nghiệm du lịch Long An; Lễ bế mạc.

