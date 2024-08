Tưng bừng lễ hội phá trằm Trà Lộc

Lễ hội phá trằm Trà Lộc thu hút đông đảo người dân và du khách đến bắt cá

Ngày 31-8, làng Trà Lộc (xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ hội phá trằm thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách và người Quảng Trị sinh sống và làm việc tại TPHCM, Hà Nội, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng cùng tham gia bắt cá bằng đủ các dụng cụ mang theo như: nơm, rớ, dũi hoặc bắt bằng tay... Đặc biệt, lễ hội thu hút nhiều nhiếp ảnh gia đến sáng tác.

Lễ hội phá trằm Trà Lộc thu hút đông đảo người dân và du khách đến bắt cá

Người dân địa phương cho rằng, trằm Trà Lộc là do trời đất ban tặng, do vậy, sau một năm làm lụng vất vả, bà con nông dân được “phá trằm”, mang chút phước lộc của trời đất về cho mình, để được may mắn trong năm.

Ông Cáp Xuân Tá, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, lễ hội phá trằm Trà Lộc có từ hơn 300 năm trước và được tổ chức vào tháng 8 âm lịch hàng năm. Đây được xem là ngày hội thuần nông của những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu.

Với ý nghĩa gắn kết cộng đồng và cảnh quan thiên nhiên khu vực nên UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định về việc công nhận Trà Lộc là điểm du lịch sinh thái. Theo đó, điểm du lịch sinh thái Trà Lộc rộng khoảng 100ha, trong đó diện tích mặt nước là 10ha, xung quanh là rừng nguyên sinh và thảm thực vật với hơn 34 loài cây lấy gỗ, một số loài quý như trai, cà ổi, săng ve, rỏi… và nhiều loài động vật hoang dã như rùa, ba ba, rắn…

VĂN THẮNG