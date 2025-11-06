Tùng Dương: “AI có thể hát, nhưng không thể thay thế cảm xúc con người”

Chiều 6-11, tại buổi giới thiệu album The Voice - Timeless (Vĩnh cửu), ca sĩ Tùng Dương chia sẻ quan điểm về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong âm nhạc, một chủ đề đang khiến giới nghệ sĩ quan tâm.

Tùng Dương trở lại với tình ca bất hủ trên đĩa than

Anh cho biết, mình không phản đối công nghệ, thậm chí đã bắt đầu ứng dụng các yếu tố điện tử từ hơn 10 năm trước trong biểu diễn. Tuy nhiên, Tùng Dương nhấn mạnh: “AI bây giờ có thể sáng tác, phối khí, thậm chí hát. Chỉ cần lập trình là có thể tạo ra một bài hoàn chỉnh. Nhưng âm nhạc đâu chỉ là kỹ thuật, nó cần cảm xúc, cần hơi thở con người. Tôi vẫn muốn hát bằng cảm xúc thật của mình”.

Theo nam ca sĩ, công nghệ có thể hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo, nhưng không thể thay thế “chất sáng” cái tâm hồn riêng mà mỗi người gửi gắm vào tác phẩm. “AI có thể hoàn hảo về kỹ thuật, nhưng chính sự hoàn hảo đó lại khiến nó thiếu đi cái hồn. Trái tim của người nghệ sĩ mới là điều làm nên sức sống của âm nhạc”, anh nói.

Tùng Dương tiết lộ từng được một số chương trình mời hát lại ca khúc do AI sáng tác và thể hiện, song đã từ chối: “Tôi là con người và tôi chỉ muốn hát bằng cảm xúc thật nhất của mình. Âm nhạc cần cái hồn, cần trái tim, chứ không phải sự hoàn hảo lạnh lùng mà AI mang lại”.

Sau những album mang nhiều tính thử nghiệm và đột phá những năm qua như Human, Multiverse, nơi tiếng hát Tùng Dương được thỏa sức bung phá trong những không gian âm nhạc mới lạ đầy tính tiên phong, thì The Voice - Timeless đưa tiếng hát ấy trở lại với giản dị, ấm áp. Ở đó, vẻ đẹp trong giọng hát song hành cùng những giai điệu đã đi cùng kỷ niệm, cùng ký ức và tâm hồn nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc Việt.

Sản phẩm đĩa than đầu tay The Voice - Timeless của Tùng Dương cũng chính là cách anh trân trọng tinh hoa của nhạc Việt, của các thế hệ đi trước. Tuyển tập gồm 8 tình khúc bất hủ của nhạc Việt, phát hành dưới định dạng đĩa than (vinyl). Đây là dự án đặc biệt đánh dấu hơn 20 năm ca hát của anh, đồng thời mở đầu cho chuỗi sản phẩm nhằm tôn vinh những giá trị kinh điển của âm nhạc Việt.

Album gồm các ca khúc như Một mình (Lam Phương), Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên), Dấu chân địa đàng (Trịnh Công Sơn)… được thu âm công phu, với phần hòa âm của nhạc sĩ Hồng Kiên và phần mix, master do các nghệ sĩ hàng đầu đảm nhận.

MAI AN