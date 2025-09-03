Ca sĩ Tùng Dương ra mắt dự án “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang”

Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80), ca sĩ Tùng Dương chính thức trình làng dự án âm nhạc đặc biệt mang tên " Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang" .

Ca khúc do nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác, được ví như bản hùng ca của thời đại mới, vừa khắc họa tinh thần quật cường, vừa gửi gắm niềm tin và trách nhiệm đến thế hệ trẻ. Tác phẩm cô đọng trong 4 giá trị: Tự hào - Đoàn kết - Vươn lên - Vì Tổ quốc. Ca khúc được lựa chọn để cất lên trong lễ diễu binh, diễu hành A80 - một trong những sự kiện trọng đại và thiêng liêng nhất của dân tộc.

Ngay trong dịp đại lễ, MV phiên bản đặc biệt Tùng Dương - Đào Tố Loan cũng chính thức ra mắt. Đây là bước tiếp theo trong chuỗi dự án về quê hương, đất nước mà Tùng Dương thực hiện vào những dịp kỷ niệm lớn của dân tộc, và là một trong những dự án giàu ý nghĩa nhất khi kết hợp giữa âm nhạc đại chúng và thanh nhạc hàn lâm. Sự kết hợp giữa giọng hát mạnh mẽ, giàu nội lực của Tùng Dương và chất giọng hàn lâm, tinh tế của Đào Tố Loan đã mang đến một bản phối đầy xúc cảm, vừa hào sảng vừa sang trọng.

Tùng Dương chia sẻ: “Tôi vô cùng tự hào khi được cất cao tiếng hát trong ngày 2-9 lịch sử. Đây không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà còn là niềm tin, ước vọng gửi gắm đến Tổ quốc thân yêu”. Trong khi đó, Đào Tố Loan cho biết việc song hành cùng Tùng Dương trong ca khúc mang tính biểu tượng đúng vào dịp Quốc khánh là một dấu ấn đặc biệt, trào dâng niềm tự hào và xúc động.

MV được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng dàn dựng công phu, tái hiện hình ảnh đất nước trên hành trình đổi mới, từ cảnh sắc thiên nhiên, con người đến những thước phim hào hùng trong đại lễ. Đạo diễn chia sẻ, ê-kíp mong muốn mang tới không chỉ một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là lời nhắc nhớ tình yêu nước và truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Dự án Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang tái hiện hình ảnh đất nước Việt Nam trên hành trình đổi mới và phát triển, đồng thời khắc họa vẻ đẹp con người Việt Nam kiên cường, nhân ái, đoàn kết một lòng vì Tổ quốc.

