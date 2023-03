Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu cán bộ, chiến sĩ giữ mình, không sa ngã, không bị cám dỗ

Sáng 9-3, Công an TPHCM tổ chức tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ có 6 điều dạy Công an nhân dân (CAND) và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND (11-3-1948 – 11-3-2023).

Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao; Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM…

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng Ban Giám đốc Công an TPHCM trao bằng khen cho 24 tập thể và 51 cá nhân thuộc các phòng nghiệp vụ, Công an 21 quận huyện và TP Thủ Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam ghi nhận và biểu dương 75 gương cá nhân, tập thể tiêu biểu của lực lượng Công an TPHCM trong việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

75 cá nhân, tập thể trên là những tấm gương sáng của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, giữ gìn bình yên, tạo sự ổn định, góp phần vào quá trình xây dựng, phát triển TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Giám đốc Công an TPHCM cũng yêu cầu toàn bộ lực lượng Công an TPHCM tiếp tục học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Đây phải được xem là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, qua đó tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử, xây dựng văn hóa CAND “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhắn nhủ, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM ở bất kỳ cương vị nào, hoàn cảnh nào cũng phải khắc ghi lời dạy của Bác và phải tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện. Đặc biệt là phải luôn giữ mình, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam tin tưởng, với nỗ lực cùng quyết tâm cao và với tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, lực lượng Công an TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM và các đại biểu tham gia cắt băng khai mạc triển lãm ảnh về lực lượng Công an TPHCM học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.