Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 1-11, sau những trận mưa lũ tàn phá, hàng trăm sinh viên Đà Nẵng đã xung phong ra quân, mang sức trẻ và tình yêu thương đến dọn dẹp bùn đất, trả lại mái trường sạch sẽ cho các em nhỏ.

Ghi nhận trong ngày 1-11, khi mưa vừa dứt, hơn 100 sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng đã có mặt tại Trường Mầm non Đại Minh và Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Vu Gia, TP Đà Nẵng).

Không quản ngại đường sá lầy lội, các bạn trẻ nhanh chóng chia nhóm, bắt tay vào dọn dẹp bùn đất, lau chùi bàn ghế, sắp xếp lại đồ dùng học tập, vệ sinh sân trường – tất cả để những mái trường sớm được hồi sinh sau trận lũ vừa qua.

Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng quét dọn tại trường học ở xã Nam Phước

Lớp bùn còn dày, sân trường trơn trượt, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên quyết tâm. “Đây là lần đầu tiên em chứng kiến cảnh nhà cửa, trường lớp bị tàn phá sau lũ. Xót xa lắm, nhưng cũng thấy khâm phục người dân vì tinh thần vực dậy của họ”, em Trương Quang Nhật Minh, sinh viên lớp 48K27 Khoa Lý luận chính trị chia sẻ.

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng cũng tổ chức đợt tình nguyện thứ ba, huy động 100 sinh viên đến dọn dẹp tại các trường ở xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) như: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Mẫu giáo Duy Vinh, Trường Tiểu học 2 Duy Phước, Trường Tiểu học Duy Vinh.

Sân trường Tiểu học Phan Bội Châu (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) đầy bùn đất và rác sau mưa lũ

Trước đó một ngày, 50 sinh viên Bách khoa cũng đã đến Trường Tiểu học Phan Bội Châu (xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) để hỗ trợ dọn dẹp bùn đất, vệ sinh bàn ghế, lớp học.

Em Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh viên lớp 23KTHH1 xúc động kể, khi tới nơi, ai cũng bất ngờ trước cảnh tan hoang, nhà dân, trường học ngập bùn, bàn ghế hư hỏng nặng. Thương nhất là các em nhỏ phải tạm nghỉ học nhưng chính vì vậy mà chúng em càng nỗ lực hơn.

“Dù lội bùn, làm việc cả ngày, ai cũng thấy vui vì góp được chút sức giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Những trải nghiệm này khiến em thấm thía hơn giá trị của sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng", em Duyên chia sẻ.

Các sinh viên dọn dẹp phòng học

Không chỉ dừng ở hoạt động hỗ trợ dọn dẹp tại trường học, từ 2 ngày trước, Đoàn Trường Đại học Bách khoa đã rà soát, thu thập thông tin các sinh viên và hộ gia đình bị ảnh hưởng để bố trí lực lượng giúp đỡ trực tiếp. Nhà trường còn vận động tặng quà, nhu yếu phẩm cho các sinh viên gặp khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”.

Cùng thời điểm, Trường Cao đẳng Đà Nẵng cũng thành lập đội sinh viên tình nguyện về từng địa bàn, hỗ trợ người dân sửa chữa thiết bị điện, xe máy, khắc phục hư hỏng trong nhà. Song song đó, “Siêu thị 0 đồng” – mô hình thiện nguyện quen thuộc của nhà trường tiếp tục kêu gọi quyên góp quần áo, vật dụng để gửi tặng bà con vùng lũ.

Sau giông bão, chung tay cùng với các lực lượng quân đội, công an, các tổ chức, đoàn thể, tuổi trẻ Đà Nẵng đã góp phần làm sạch phố phường, trường học, giúp đỡ người dân vượt qua gian khó, cùng viết nên câu chuyện đẹp về sức mạnh cộng đồng.

Chiều 1-11, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà cho người dân phường Điện Bàn và xã Gò Nổi, những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ vừa qua. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh tặng quà, động viên gia đình có người thân mất tích do mưa lũ tại phường Điện Bàn Tại các địa phương, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh ân cần thăm hỏi đời sống người dân, chia sẻ khó khăn, thiệt hại và ghi nhận nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống của chính quyền và người dân. Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị chính quyền tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, người neo đơn; đồng thời tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phun khử khuẩn nhằm phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh động viên lực lượng quân đội dọn dẹp tại trường tiểu học Trần Hưng Đạo (xã Gò Nổi) Dịp này, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh đã trao 40 suất quà, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt đến các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng, gia đình chính sách và bệnh tật, nhằm hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Ông cũng động viên đoàn viên thanh niên các trường đại học và lực lượng quân đội đang hỗ trợ dọn dẹp đường xá, các khu vực công cộng.

XUÂN QUỲNH