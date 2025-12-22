Giáng sinh ấm áp sau thiên tai bão lũ

Một mùa Giáng sinh ấm áp tình người đang về, gieo những mầm xanh hy vọng trên dải đất miền Trung vừa liên tiếp trải qua những trận bão lũ lịch sử.

Dù dấu tích thiên tai vẫn còn in hằn trên nhiều nếp nhà, mảnh vườn, không khí chuẩn bị đón mùa Giáng sinh tại các địa phương vẫn diễn ra ấm áp, nghĩa tình. Sự sẻ chia và gắn kết cộng đồng trở thành ngọn lửa sưởi ấm những tâm hồn người dân vùng lũ, giúp họ cùng nhau vượt qua nghịch cảnh.

Tại các giáo xứ ven sông, ven biển ở TP Huế, TP Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk…, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, các vị linh mục cùng bà con giáo dân chung tay dọn dẹp lớp bùn non còn sót lại trong khuôn viên nhà thờ.

Mọi người tiếp tục cùng nhau dựng hang đá Belem từ những vật liệu đơn sơ nhất như tre nứa, vỏ bao tải, hay những cành cây khô được nhặt nhạnh sau lũ. Thế nhưng, trong sự đơn sơ ấy lại toát lên một vẻ đẹp thiêng liêng.

Một mùa Giáng sinh an lành đang về với bà con Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam (Huế)

Tại Giáo xứ chính tòa Phủ Cam (Tổng Giáo phận Huế), chương trình “Gánh nhau trong đời 4” đã trao 220 suất quà đến với những bà con có hoàn cảnh khó khăn tại TP Huế.

​Cùng với đó, chương trình “Chia sẻ niềm vui mừng Chúa Giáng sinh” do Gia đình Bác ái Têrêxa Huế tài trợ đã trao tặng quà tận tay những người nghèo, ốm đau bệnh tật đang gặp nhiều khó khăn sau lũ dữ. Những món quà dù nhỏ nhưng là sự an ủi rất lớn, giúp người dân vượt qua khó khăn để hướng về tương lai tốt đẹp hơn.

Một số hình ảnh không khí chào đón Giáng sinh 2025 ở TP Đà Nẵng

