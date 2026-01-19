Tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức thông xe từ trưa 19-1

Xã hội

Sáng 19-1, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, từ 11 giờ hôm nay, cao tốc Hậu Giang - Cà Mau sẽ đưa vào khai thác. Như vậy, toàn tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài gần 111km đã kết nối thông suốt, khai thác toàn tuyến.

Cao tốc Cần Thơ- Cà Mau đang trong giai đoạn hoàn thành và đưa vào sử dụng- mảnh ghép quan trọng để vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc cất cánh 1. ẢNH, TẤN THÁI.jpg
Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức đưa vào khai thác trưa 19-1

Theo phương án giao thông, tại điểm đầu tuyến ở TP Cần Thơ: các phương tiện di chuyển theo tuyến quốc lộ 91B theo hướng về cảng Cái Cui (phường Cái Răng). Khi đến vòng xoay (đường vào cảng Cái Cui), các phương tiện rẽ vào tuyến nối tại nút giao IC2 rồi vào cao tốc.

Tại điểm cuối ở Cà Mau: các phương tiện đi vào đường hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á), đến nút giao IC12 (xã Hồ Thị Kỷ) và rẽ phải để vào tuyến cao tốc. Trường hợp các phương tiện đi từ An Giang cũng di chuyển trên đường Xuyên Á, rồi rẽ trái vào cao tốc tại nút giao IC12.

Tại tỉnh Hậu Giang cũ: các phương tiện đi quốc lộ 61B và vào, ra cao tốc tại nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) thông qua các tuyến nhánh tại nút giao.

Cao toc Can Tho-Ca Mau 2.jpg
Nút giao IC12 (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau) giao với đường Xuyên Á

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, các phương tiện không được phép tham gia giao thông trên cao tốc, gồm: xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ. Các phương tiện được phép lưu thông trên cao tốc Hậu Giang - Cà Mau với tốc độ tối đa 80km/giờ và tốc độ tối thiểu 60km/giờ.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính gần 111km, được chia làm hai dự án thành phần, gồm: đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Dự án có quy mô bốn làn xe, tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang đã thông xe vào ngày 22-12-2025.

TẤN THÁI

