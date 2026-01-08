Dự án trễ, trách nhiệm mờ

Hiện nay, khu vực ĐBSCL đang triển khai 9 dự án giao thông quan trọng quốc gia với tổng vốn đầu tư khoảng 106.000 tỷ đồng, tuy nhiên có nhiều dự án, công trình trọng điểm tại ĐBSCL chưa "về đích" theo kế hoạch.

Không bố trí đủ nhân lực, vật tư, vật liệu

Sau hai lần trễ hẹn (19-12-2025 và 1-1-2026) theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, “ngày về đích” của dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Hậu Giang - Cà Mau vẫn đang bị chủ đầu tư, nhà thầu bỏ ngỏ. Tiến độ dự án này tiếp tục bị chậm trễ.

Ghi nhận của PV Báo SGGP trong những ngày đầu tháng 1-2026, hầu hết đường gom, nút giao, tuyến nối của dự án vẫn chưa hoàn thành; một số đoạn, các hạng mục hàng rào, bể cáp ITS, chiếu sáng, lề đường, rãnh bê tông, mái taluy… còn ngổn ngang, nhưng rất ít công nhân làm việc. Kết quả kiểm tra hiện trường ngày 29-12-2025 của đoàn công tác Bộ Xây dựng cho thấy, tại dự án này, nhiều nhà thầu chưa bố trí đủ nhân lực, vật tư, vật liệu (hệ thống an toàn giao thông, bê tông nhựa) dẫn đến thi công chậm trễ.

“Đọc báo, xem tivi thấy Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt, chủ đầu tư, nhà thầu cam kết thực hiện đúng hạn. Thế nhưng, tiến độ cứ chậm trễ, công nhân bữa làm bữa nghỉ, rất lãng phí thời gian”, ông Danh Tấn Bảy (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, cạnh dự án) bức xúc. Đối với đoạn Hậu Giang - Cà Mau của dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, dù đã thông xe ngày 22-12, song đến nay một số hạng mục như lề đường, bậc nước, gia cố taluy vẫn chưa hoàn thiện.

Đối với dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tiến độ 3 dự án thành phần (2, 3 và 4) cũng đang bị chậm so với kế hoạch. Tính riêng 4 gói thầu xây lắp của dự án thành phần 4, đến cuối năm 2025, tổng giá trị thực hiện chỉ đạt hơn 3.500 tỷ đồng trên tổng số 8.092 tỷ đồng, tương đương 44,1% giá trị hợp đồng và đang chậm khoảng 10% so với kế hoạch.

Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua TP Cần Thơ bị chậm tiến độ (ảnh chụp ngày 3-1)

Dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 do liên danh Dongbu Corporation (Hàn Quốc) - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật (VNCN E&C) thi công cũng diễn ra rất chậm, chưa đáp ứng các mốc tiến độ đã cam kết theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Khởi công ngày 26-7-2025, đến nay, sản lượng thi công của dự án này chỉ đạt khoảng 14,7 tỷ đồng.

Trên công trường, nhà thầu triển khai các mũi thi công ở 6 phân đoạn nhưng chủ yếu là bóc hữu cơ, làm đường công vụ, đắp bờ bao. Theo biểu tiến độ thi công dự kiến, nhà thầu chưa huy động 5 máy đào, 4 máy ủi, 4 ô tô tự đổ, 8 máy lu... theo kế hoạch.

Giải thích về tiến độ bị chậm, một kỹ sư giám sát công trình (xin giấu tên) đoạn qua xã Mỹ An cho biết, có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do thiếu vật liệu xây dựng và địa phương chưa bàn giao đủ mặt bằng. Hiện dự án còn vướng 25 vị trí/31 hộ dân, đặc biệt, còn 65 vị trí hạ tầng kỹ thuật chưa di dời.

Yêu cầu xử lý nhà thầu năng lực kém

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chậm tiến độ, đoạn Hậu Giang - Cà Mau chưa đưa vào khai thác theo kế hoạch là do một số nhà thầu chưa huy động đủ nhân lực, vật tư, thiết bị. Cụ thể là các nhà thầu VNCN E&C, Thi Sơn, Hải Đăng chưa triển khai đúng tiến độ, không thực hiện đúng cam kết…

Trước thực tế trên, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án) có biện pháp mạnh: tính toán thanh lý hợp đồng, đổi nhà thầu; xem xét việc lựa chọn các đơn vị này trong quá trình đánh giá lựa chọn tham gia các gói thầu, dự án do Bộ Xây dựng làm chủ quản trong thời gian tới…

Thi công các hạng mục còn lại của dự án đường cao tốc Hậu Giang - Cà Mau để đưa vào khai thác

﻿ (ẢNH: TẤN THÁI)

Trao đổi với PV Báo SGGP về nguyên nhân khiến tiến độ các dự án thành phần 2, 3, 4 (dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng) bị chậm tiến độ, ông Phạm Minh Trí, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ (chủ đầu tư dự án), cho biết, có 2 nguyên nhân chính: thiếu vật liệu xây dựng và một số nhà thầu có năng lực thi công yếu.

Đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ, năng lực yếu, đến nay qua rà soát, ban đã cắt giảm gói thầu của 3 nhà thầu, chuyển sang các nhà thầu khác; đồng thời kiến nghị UBND TP Cần Thơ xem xét, có hình thức xử lý mạnh. Đối với nguồn cung vật liệu xây dựng, ông Phạm Minh Trí cho biết, dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua 3 địa phương trước đây (Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng), tuy nhiên chỉ mỗi Sóc Trăng là có mỏ cát nhưng trữ lượng rất thấp và chất lượng cát không tốt.

Để đảm bảo tiến độ dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ đang xin ý kiến Bộ Xây dựng, các tỉnh về việc chuyển nguồn cát còn lại từ các mỏ phục vụ thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sang dự án này.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ, cho biết, trên địa bàn hiện có 9 mỏ cát sông được cấp phép khai thác phục vụ thi công dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với tổng trữ lượng gần 9 triệu m3, tuy nhiên tới nay mới khai thác hơn 2,5 triệu m3. Tổng công suất cho phép bình quân hơn 25.400 m3/ngày, thực tế chỉ khai thác khoảng 10.000 m3/ngày, tương đương khoảng 40% công suất. Sở đang tập trung rà soát và tổ chức đoàn thực tế kiểm tra các đơn vị khai thác các mỏ cát sông trên địa bàn, phục vụ thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Những đơn vị khai thác không đạt công suất đã được cấp phép hoặc cố tình chây ì, chậm trễ, sở kiên quyết thu hồi giấy phép.

Nhóm PV