Tuyển sinh đại học năm 2026: Dự kiến thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng

Ngày 28-1, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 để lấy ý kiến góp ý của các cơ sở đào tạo, chuyên gia và xã hội trước khi ban hành theo quy định.

Dự kiến thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026

Những nội dung chính được điều chỉnh trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 bao gồm:

Thứ nhất, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập cấp THPT (học bạ): tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 3 môn học, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Nguồn tuyển của phương thức này là các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp THPT.

Thứ hai, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (bao gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển), không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng.

Thứ ba, điểm cộng trong xét tuyển bao gồm: điểm thưởng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, olympic quốc tế (nhưng không dùng để xét tuyển thẳng); điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có), tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30.

Điểm thành phần của từng loại điểm cộng (điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 1,5 điểm theo thang điểm 30.

Thứ tư, tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển phải có ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm và yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Thứ năm, đối với tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT có sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ (áp dụng cho các trường hợp được miễn thi tốt nghiệp THPT theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành), cơ sở đào tạo được quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo các khoảng điểm, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Thứ sáu, thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo khác nhau, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với các chương trình đào tạo giáo viên, chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 3.

Thứ bảy, bổ sung đối tượng xét tuyển đại học bao gồm học sinh đang theo học bậc trung học nghề theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Thứ tám, bổ sung điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) phải đạt từ 20 điểm trở lên đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập để xét tuyển vào các ngành do các bộ phối hợp quy định ngưỡng đầu vào.

PHAN THẢO