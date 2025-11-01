UNESCO công nhận TPHCM là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh

Ngày 31-10, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức công bố danh sách 58 thành phố được ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm nay.

Các nghệ sĩ trong và ngoài nước tại Liên hoan phim Quốc tế TPHCM lần thứ 1 (năm 2024). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong đó, TPHCM của Việt Nam vinh dự trở thành một trong những thành viên mới trong lĩnh vực điện ảnh của mạng lưới, là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

Đến nay, Việt Nam có 4 thành phố là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là Hà Nội (lĩnh vực thiết kế, năm 2019), Hội An (lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, năm 2023), Đà Lạt (lĩnh vực âm nhạc, năm 2023) và TPHCM (lĩnh vực điện ảnh).

Mạng lưới các thành phố sáng tạo được UNESCO thành lập năm 2004, là một mạng lưới toàn cầu nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố coi sáng tạo là yếu tố chiến lược của phát triển bền vững trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Hiện mạng lưới gồm 408 thành phố từ trên 100 quốc gia, đại diện cho 8 lĩnh vực sáng tạo gồm: thủ công và nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thông, thiết kế, điện ảnh, ẩm thực, văn học, âm nhạc và kiến trúc.

PHƯƠNG NAM