Ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm

Điểm cầu tại Đà Nẵng

Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ở các điểm cầu Việt Nam và quốc tế. Trong đó, 10 báo cáo chuyên đề được trình bày bởi các chuyên gia đến từ 7 quốc gia trên thế giới: Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ, Anh, Đức, Trung Quốc và Việt Nam. Đồng thời, hội thảo cũng có sự tham gia của các doanh nghiệp lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam, các học giả từ các viện nghiên cứu, giảng viên các trường đại học, sinh viên các khoa chuyên ngành về Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu (AI&DS).

Diễn giả chia sẻ trực tuyến

TS Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á nhận định, cùng với những cơ hội và tiềm năng to lớn mà AI mang đến trong định hình lại các ngành công nghiệp và mở ra cánh cửa dẫn đến hiệu quả, độ chính xác và các khả năng chưa từng có, AI cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho xã hội. Cần đảm bảo AI không bị lạm dụng vào mục đích xấu, không đe dọa quyền riêng tư và an toàn của con người. Do vậy, sự phát triển của AI cần được kiểm soát chặt chẽ bởi các quy định về quản trị dữ liệu, đạo đức, minh bạch và triển khai AI một cách có trách nhiệm.

Dưới sự chủ trì của các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực AI&DS, nhiều ý kiến chuyên sâu về các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong 3 lĩnh vực công nghiệp mạch tích hợp, sản xuất, chăm sóc sức khoẻ. Từ đó đưa ra các khuyến nghị, đề xuất chính sách nhằm định hướng cho sự phát triển của AI trong thời đại mới. Cụ thể như, học tuần tự minh bạch để theo dõi luồng dữ liệu; những thách thức và cơ hội của AI lấy con người làm trung tâm đối với các robot và hệ thống tự hành đáng tin cậy; trí tuệ nhân tạo cho sản xuất thông minh trong công nghiệp 5.0 như: Phương pháp, ứng dụng trong ngành bán dẫn và những thách thức;...

Ông Lê Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng chia sẻ

Tại hội thảo, ông Lê Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng nêu một số thế mạnh về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, những chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư (đã có và sẽ được xây dựng trong tương lai gần) và định hướng phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vi mạch, bán dẫn nói riêng tại Đà Nẵng.

Hội thảo này được kỳ vọng là không gian kết nối, trao đổi kiến thức khoa học liên ngành, đa ngành, chia sẻ những khía cạnh đa dạng định hình những hướng đi mới và giải pháp sáng tạo thúc đẩy phát triển bền vững.

XUÂN QUỲNH