Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc vụ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 170 tỷ đồng

Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân, đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Trong đó có việc kê khai, giải trình tài sản hàng năm.

Liên quan đến vụ việc, Tỉnh ủy Đồng Nai đã yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn báo cáo về vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo.

Như Báo SGGP đưa tin, bà Hương bị nhóm lừa đảo dùng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật đe dọa đang liên quan đến vi phạm pháp luật. Sau đó, nhóm lừa đảo yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền rồi xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền.

Vào chiều 22-3, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với các phòng nghiệp vụ xác minh làm rõ vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị nhóm đối tượng trên mạng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo yêu cầu bà Giang Hương mở tài khoản để huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản và bằng nhiều thủ đoạn thông qua mạng đã lấy tiền từ tài khoản của bà Hương vài chục tỷ đồng mỗi lần.

PV Báo SGGP nhiều lần điện thoại để tìm hiểu vụ việc nhưng bà Giang Hương từ chối trả lời vấn đề này. Liên hệ ông Lê Thành Mỹ, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch thì ông nêu lý do “bận họp”. Nguồn tin của PV báo SGGP xác nhận, bước đầu Công an huyện Nhơn Trạch đã nắm được thông tin về vụ việc nhưng do đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp thông tin.

