Vạch trần thủ đoạn của tổ chức “Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam”

Ngày 11-11, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về việc Phòng An ninh nội địa điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo, xuyên tạc của tổ chức “Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam” (gọi tắt là NLG hoặc NLG Energy University), đồng thời cảnh báo tới người dân về các thủ đoạn nguy hiện của tổ chức NLG. Theo đó, tổ chức NLG do Lê Văn Phúc (quốc tịch Mỹ, sinh năm 1956, quê huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) thành lập tại Mỹ. Đối tượng này cho rằng trong vũ trụ có một nguồn năng lượng gọi là “năng lượng gốc”, nếu con người tiếp nhận được sẽ nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ, kích thích tế bào gốc hoạt động, giúp cải thiện thể chất, tinh thần và giải quyết được các vấn đề về sức khỏe, lương thực, thực phẩm, nghèo đói, chiến tranh. Cá nhân nào muốn nhận được nguồn năng lượng phải tham gia 5 cấp lớp học và các khóa học chuyên biệt do Phúc truyền dạy trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đối tượng Lê Văn Phúc và tổ chức NLG có nhiều hành vi vi phạm pháp luật

Để đưa NLG vào Việt Nam, ông Phúc và đồng bọn sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm lôi kéo người tham gia, đồng thời kết nối, liên hệ một số đơn vị trong nước giới thiệu, nghiên cứu, tổ chức tiếp nhận 5 cấp lớp NLG. Các cấp lớp 1, 2 và 3, người tin theo tiếp nhận trực tuyến bằng cách nhìn vào trán Phúc qua màn hình điện thoại hoặc các phương tiện thu hình khác. Các cấp lớp 4 và 5, người tin theo tiếp nhận trực tiếp từ Phúc tại các lớp học ở nước ngoài.

Cùng với đó, Phúc cũng lập các công ty bình phong và website, fanpage, nhóm Zalo, Telegram, YouTube… in ấn, phát hành các tài liệu, vật phẩm về tổ chức NLG để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia. Trong các video bài giảng trên mạng và tài liệu tuyên truyền, Phúc còn chia sẻ, đề cập đến các thông tin mê tín dị đoan, như: có thế giới tâm linh vô hình song hành cùng cuộc sống của mỗi người; thế lực tâm linh có nghiệp lực, nghiệp quả, bệnh tật, nghèo đói, chiến tranh. Nghiêm trọng hơn, Phúc còn xuyên tạc trắng trợn về thành quả đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ người Việt Nam. Thậm chí, Phúc còn truyền bá cho người học những tư tưởng phản động như: xúc phạm Quốc kỳ, cho rằng phải “thay đổi ngôi sao trên Quốc kỳ Việt Nam để đất nước được hưng thịnh".

Tài liệu tuyên truyền của tổ chức NLG với các thông tin sai sự thật

Với các thủ đoạn tinh vi trên, các đối tượng đã mở rộng hoạt động ở một số tỉnh, thành phố và trên không gian mạng, thu hút được trên 35.000 người tham gia. Tại Hải Dương, NLG xuất hiện từ cuối năm 2020 và các đối tượng lập 8 nhóm Zalo với khoảng 5.000 thành viên, 1 kênh YouTube trên 34.000 người đăng ký kênh và 1 nhóm Facebook có trên 16.000 thành viên để truyền bá thông tin về NLG. Đồng thời, chúng hướng dẫn, hỗ trợ thu, đóng tiền học phí hộ những người tham gia học, thông báo thời gian xuất cảnh, bố trí phương tiện đưa đón. Dù thông tin nhảm nhí, mê tín dị đoan, không đúng sự thật song NLG vẫn khiến nhiều người hiểu lầm và tin NLG do Lê Văn Phúc truyền sẽ chữa được bệnh, kể cả ung thư. Nhiều người nộp tiền phục vụ các hoạt động của NLG, xuất cảnh tham gia học trực tiếp tại Thái Lan, Malaysia, Mỹ. Kết quả ban đầu xác định có 96 người tại Hải Dương đã nộp 2,5 tỷ đồng cho các đối tượng.

Từ kết quả điều tra của Công an tỉnh Hải Dương và Ban Tôn giáo Chính phủ cùng một số cơ quan chức năng đã kết luận hành vi của Lê Văn Phúc và tổ chức NLG vi phạm pháp luật. Hiện nay, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị truy tố 3 đối tượng cốt cán trong tổ chức NLG về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính và mạng viễn thông. Công an tỉnh Hải Dương cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác đối với hoạt động của tổ chức NLG và các tổ chức có dấu hiệu tà đạo khác. Mọi người cần kịp thời tố giác khi phát hiện các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để có những hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.

MINH KHANG