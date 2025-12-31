Sức sống cơ sở

Vận tải hành khách bảo đảm thông suốt, an toàn

Bến xe khách Bình Dương nằm gần các khu công nghiệp đã triển khai kế hoạch tăng chuyến, bố trí phương tiện dự phòng sẵn sàng phục vụ thông suốt, an toàn trong Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Ngày 31-1, ông Huỳnh Văn Trọng, Giám đốc Bến xe khách Bình Dương cho biết, các đơn vị vận chuyển hành khách tuyến cố định đi các tỉnh đã có kế hoạch tăng chuyến; bố trí phương tiện dự phòng, không để hành khách ùn ứ, không có xe để về quê nghỉ tết Dương lịch 2026.

DUY07669.jpeg
Bến xe khách Bình Dương nằm trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp nhất TPHCM đã có kế hoạch tăng chuyến, bố trí phương tiện dự phòng phục vụ dịp tết Dương lịch 2026

Cũng theo ông Trọng, cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có 3 đơn vị xin điều chỉnh giá vé, tăng thấp nhất 20% và cao nhất là 40%.

“Năm nay, tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, các tỉnh miền Trung Nam bộ lại vừa bị thiệt hại do thiên tai. Một số đơn vị đã tự điều chỉnh giảm giá vé để chia sẻ những khó khăn cho người dân. Có đơn vị giá vé đăng ký 160.000 đồng/hành khách, nhưng đã giảm còn 120.000 đồng/hành khách”, ông Trọng chia sẻ

DUY07300.jpeg
Hành khách tại nhà chờ Bến xe khách Bình Dương sáng 31-12.
DUY07326.jpeg
Nhiều sinh viên, công nhân lao động đã tranh thủ những ngày nghỉ để về quê thăm gia đình.

Ghi nhận của SGGP, trong ngày 31-12, đã có rất nhiều công nhân lao động bắt đầu hành trình về quê thăm gia đình trong dịp tết Dương lịch 2026.

Chị Nguyễn Thanh Mai, đi tuyến Đà Lạt cho biết, giá vé không tăng so với ngày thường. Vé mua trực tuyến nên các thủ tục check in cũng nhanh chóng, hành khách không phải đợi lâu như trước kia.

Chị Nguyễn Thị Lệ, một công nhân ở Bình Dương cho biết thêm, tôi rất mừng vì giá vé không tăng, gia đình tranh thủ đưa cháu về quê thăm ông bà ở Tiền Giang trong dịp nghỉ tết Dương lịch.

DUY07329.jpeg
Các chuyến xe khách đều bảo đảm chở đúng số người, giá vé bán theo niêm yết đã đăng ký.
DUY07272.jpeg
Bến xe khách Bình Dương tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống các loại tội phạm liên quan.
DUY07338.jpeg
Hành khách làm thủ tục check in vé qua mã QR để về quê tại Bến xé khách Bình Dương.

Để bảo đảm vận chuyển hành khách an toàn, Bến xe khách Bình Dương cũng thực hiện giám sát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển đúng số lượng hành khách, không vận chuyển các chất cấm, mặt hàng dễ gây cháy nổ. Các phương tiện xe khách phải đảm bảo “hộp đen” hoạt động theo quy định; lái xe, phụ xe phải tuân thủ về tốc độ, không lái xe khi đã uống rượu, bia...

MINH DUY

