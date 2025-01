Vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng tăng hơn nửa triệu đồng/lượng ngày cuối tuần

Vào khoảng 8 giờ 30 phút, Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 84,8 triệu đồng/lượng mua vào và 86,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng mạnh. Công ty PNJ tăng 300.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 85,4 triệu đồng/lượng mua vào và 86,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 84,8 triệu đồng/lượng mua vào và 86,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 300.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 85,2 triệu đồng/lượng mua vào và 86,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 10-1 tiếp tục lên 2.690,3 USD/ounce, tăng 19,5 USD so với phiên trước. Giá vàng chốt phiên cuối tuần trên sàn Kitco ngày 11-1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.689,3 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 82,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,8 - 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng sau báo cáo về thị trường việc làm tháng 12 Mỹ vừa công bố yếu hơn so với dự báo, giới đầu tư được trấn an rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhiều khả năng sẽ bớt thận trọng hơn trong việc nới lỏng lãi suất trong năm nay. Cụ thể, theo báo cáo, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo ra thêm 122.000 việc làm trong khu vực tư nhân vào tháng trước. Trong khi đó, mức dự báo của các nhà kinh tế là tăng 140.000 việc làm. Ngoài ra, giao dịch mua vào tăng mạnh trước nhu cầu trú ẩn an toàn - tác động từ cuộc khủng hoảng ngân sách tại Anh có nguy cơ lan rộng. Thị trường tài chính Anh đã lao dốc do lo ngại ngày càng tăng về thâm hụt ngân sách của Chính phủ. Đồng bảng Anh chạm mức thấp nhất trong hơn một năm so với đồng USD.

Mặc dù vàng chịu sức ép từ USD mạnh lên và lợi tức trái phiếu Mỹ tăng nhưng giá vàng thế giới vẫn nhích tăng. Giám đốc điều hành Paul Williams của Solomon Global cho rằng, những điều kiện đưa giá vàng lập kỷ lục 39 lần trong năm 2024 vẫn đang còn tồn tại và sẽ hỗ trợ mạnh mẽ giá vàng trong năm nay: vàng là một tài sản an toàn và ổn định trong một thế giới có nhiều cuộc xung đột địa chính trị và bấp bênh kinh tế, vàng mang lại cho nhà đầu tư sự ổn định và an toàn. Vàng tăng giá kỷ lục trong năm 2024 không chỉ phản ánh các điều kiện trên thị trường, mà còn phản ánh tâm lý thận trọng và nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

NHUNG NGUYỄN