Giá vàng trong nước đứng yên, thu hẹp khoảng cách chênh lệch với vàng thế giới

Vào khoảng 9 giờ 30, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 83,5 triệu đồng/lượng mua vào và 85 triệu đồng bán ra, giá không đổi so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng theo giá vàng thế giới. Tập đoàn Phú Quý tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 84,2 triệu đồng/lượng mua vào và 85,4 triệu đồng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 84,4 triệu đồng/lượng mua vào và 85,6 triệu đồng bán ra, giữ nguyên chiều mua nhưng tăng 100.000 đồng chiều bán.

Riêng các doanh nghiệp tại TPHCM vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn 9999 vào hôm trước. Cụ thể, Công ty SJC vẫn niêm yết ở mức 83,5 triệu đồng/lượng mua vào và 84,8 triệu đồng/lượng bán ra

Công ty PNJ cũng niêm yết ở mức 84,4 triệu đồng/lượng mua vào và 85 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 6-1 ở mức 2.626,1 USD/ounce, giảm 3,3 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 7-1 (giờ Việt Nam) lên 2.638,9 USD/ounce, tăng hơn 10 USD so với sáng nay. Mức giá này sau quy đổi tương đương 81,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC và vàng nhẫn 9999 khoảng 3,6-3,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở mức 4,1-4,2 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng thế giới đã giảm giá kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra ngày 5-11-2024 nhưng giá vàng thế giới trong năm 2024 đã tăng đến 24%. Các chuyên gia nhận định, bất chấp những thách thức trong ngắn hạn như: sức mạnh của đồng USD tăng, lợi suất trái phiếu tăng, giá vàng vẫn trong xu hướng tăng trong đầu năm 2025. Theo chuyên gia từ Quỹ Catalyst Funds, giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ nhờ xu hướng các quốc gia khối BRICS chuyển dự trữ USD sang vàng để tránh rủi ro từ các biện pháp trừng phạt.

