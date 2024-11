Vào khoảng 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC được Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 82,8 triệu đồng/lượng mua vào và 85,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng giảm 200.000 đồng, niêm yết ở mức 85,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 giảm mạnh hơn vàng miếng SJC. Cụ thể, Tập đoàn Phú Quý giảm 500.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 82,5 triệu đồng/lượng mua vào và 84,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá vàng nhẫn 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 82,58 triệu đồng/lượng mua vào và 84,58 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 83,2 triệu đồng/lượng mua vào và 84 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm 100.000 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán, giao dịch ở mức 82,5 triệu đồng/lượng mua vào và 84,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Anh minh họa

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 27-11 ở mức 2.635,6 USD/ounce, tăng 2,6 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 28-11 (giờ Việt Nam) giảm xuống còn 2.627,3 USD/ounce, giảm khoảng 8 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 80,75 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,55 triệu đồng/lượng so với sáng nay và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 3,85 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giằng co sau khi dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ vừa công bố cho thấy, tốc độ giảm lạm phát chậm lại ở Mỹ và làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ thận trọng hơn trong tiến trình hạ lãi suất sắp tới. Nếu tiêu dùng tiếp tục tăng, kể cả trong bối cảnh lạm phát tăng, thì FED có thể sẽ khó hạ lãi suất mạnh tay.

Chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng là yếu tố quan trọng làm giá vàng suy yếu. Theo biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất của FED được công bố vào thứ ba vừa rồi, các quan chức FED dự kiến tiếp tục hạ lãi suất trong tương lai, nhưng với tốc độ chậm.

NHUNG NGUYỄN