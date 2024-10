Vàng nhẫn 9999 lấy lại mốc 83 triệu đồng/lượng

Khoảng 9 giờ 30 phút, Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 82,19 triệu đồng/lượng mua vào và 83,14 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 310.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với sáng qua.

Công ty PNJ báo giá ở mức 82,2 triệu đồng/lượng mua vào và 83,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán.

Công ty SJC cũng tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 81,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 83 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá hôm qua: Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji vẫn niêm yết ở mức 82 triệu đồng/lượng mua vào và 84 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng vẫn ở mức 84 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 2-10 ở mức 2.660,5 USD/ounce, tăng 2 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 3-10 (giờ Việt Nam) giảm còn 2.656,8 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 79,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 4,75 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,9 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới chựng đà phục hồi do đồng USD tăng trở lại khiến dòng tiền chuyển từ vàng sang USD. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, tăng lên mức 101,5 điểm so với mức 101,2 điểm trước đó.

NHUNG NGUYỄN