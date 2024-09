Vàng nhẫn 9999 thiết lập đỉnh mới, vượt 81 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 14 giờ 30 phút, Công ty SJC tiếp tục tăng giá vàng nhẫn 9999 thêm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, lên 79,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80,8 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty PNJ cũng tăng 400.000 đồng chiều mua vào và 550.000 đồng chiều bán so với sáng nay, lên 79,9 triệu đồng/lượng mua vào và 81,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 79,98 triệu đồng/lượng và bán ra 81,08 triệu đồng/lượng, tăng 590.000 đồng chiều mua và 540.000 đồng chiều bán so với sáng nay. Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 trên thị trường đã chính thức phá đỉnh vừa lập cuối tuần trước để lập đỉnh mới ở mức 81,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC chiều nay vẫn đứng yên. Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji cùng niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng mua vào và 82 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước sáng nay cũng niêm yết ở mức 82 triệu đồng/lượng

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 23-9 (giờ Việt Nam) ở mức 2.618,9, giảm hơn 1 USD so với sáng nay. Mức giá này sau quy đổi tương đương 78,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 3,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN