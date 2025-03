Vàng nhẫn 9999 tiến dần lên 100 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn 9999 được Tập đoàn Phú Quý tăng 900.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 98 triệu đồng/lượng mua vào và 99,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 97,65 triệu đồng/lượng mua vào và 99,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 900.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 97,5 triệu đồng/lượng mua vào và 99 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 97,5 triệu đồng/lượng mua vào và 99,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục phá đỉnh hôm qua để thiết lập đỉnh mới 99,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng nay cũng lập đỉnh mới, vượt 99 triệu đồng/lượng. Công ty PNJ và SJC tăng 900.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 97,6 triệu đồng/lượng mua vào và 99,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Phú Quý tăng 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 97,1 triệu đồng/lượng mua vào và 98,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá vàng miếng SJC ở mức 97,6 triệu đồng/lượng mua vào và 98,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 18-3 lên 3.034,4 USD/ounce, tăng 33,6 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 19-3 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.031,8 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 93,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 5,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 5,7 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 5,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, thiết lập đỉnh cao mọi thời đại vì nhu cầu phòng ngừa rủi ro tiếp tục cao do bất ổn ở Trung Đông và sự bất định liên quan tới chính sách thuế quan của Mỹ. Đà tăng của giá vàng mạnh còn do giá đồng USD suy yếu. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm khoảng 0,2%, xuống còn 103,24 điểm, thấp nhất trong khoảng 5 tháng trở lại đây. Chỉ số DXY giảm đến từ rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ do chính sách thuế quan bất ổn.

Thị trường vẫn chờ kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của FED dự kiến kết thúc vào ngày thứ Tư (giờ địa phương) và cuộc họp báo cùng ngày của Chủ tịch FED Jerome Powell. Theo dữ liệu từ FedWatch Tool của sàn CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 99% FED không thay đổi lãi suất trong lần họp này.

NHUNG NGUYỄN