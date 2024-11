Vàng nhẫn và SJC cùng tăng gần 1 triệu đồng/lượng

Khoảng 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji đồng loạt tăng 800.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 84,5 triệu đồng/lượng mua vào và 86,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng tăng thêm 300.000 đồng, lên 86,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tiếp tục tăng gần 1 triệu đồng/lượng. Công ty SJC tăng 900.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 84,5 triệu đồng/lượng mua vào và 86 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 84,7 triệu đồng/lượng mua vào và 86,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 84,8 triệu đồng/lượng mua vào và 85,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.0000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 21-11 lên 2.668,7 USD/ounce, tăng 19,1 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 22-11 tiếp tục tăng lên 2.679,35 USD/ounce, tăng thêm khoảng 10 USD so với giá vàng chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 82,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh phiên thứ tư liên tiếp trong bối cảnh chiến tranh giữa Nga và Ukraine có những diễn biến đáng lo ngại mới. Sau khi để mất mốc 2.600 USD/ounce vào tuần trước, giá vàng đang dần tái lập mốc chủ chốt 2.700 USD/ounce. Tuần này, giá vàng giao ngay đã tăng 4%, tiến tới hoàn tất tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 4. Tuần trước, giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn 3 năm.

Giới phân tích nhận định, những diễn biến đáng lo ngại mới của chiến tranh Nga - Ukraine đang hỗ trợ cho giá vàng, vì sau bầu cử Mỹ, kim loại quý này bị bán mạnh. Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals cho rằng, mục tiêu tiếp theo của các nhà đầu cơ vàng sẽ trên 2.700 USD/ounce.

Một diễn biến khác, trong cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, phần lớn các nhà kinh tế học dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12, đồng thời cho rằng Fed sẽ giảm lãi suất chậm hơn trong năm 2025. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 56% FED hạ lãi suất trong cuộc họp tới, giảm mạnh từ mức trên 80% vào tuần trước.

NHUNG NGUYỄN