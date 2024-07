Vàng SJC bất ngờ vọt lên 80 triệu đồng/lượng dù vàng thế giới quay đầu giảm

Sau khi “đóng băng” khoảng 1,5 tháng ở mức 76,98 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC sáng nay 18-7 bất ngờ tăng hơn 3 triệu đồng/lượng, lên 80 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa vàng SJC và thế giới kéo giãn lên 4,4 triệu đồng so với hôm trước ở mức dưới 1 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 18-7, Công ty SJC tăng vàng SJC 2,52 triệu đồng chiều mua và tăng 3,02 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ và Tập đoàn Doji cũng đồng loạt tăng 2,5- 2,52 triệu đồng chiều mua và tăng 3,02 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn, tiệm vàng Mi Hồng cũng giao dịch ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,3 triệu đồng chiều mua và tăng 3,02 triệu đồng chiều bán. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 2,62 triệu đồng chiều mua và tăng 3,02 triệu đồng chiều bán, lên mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank) sáng nay cũng tăng lên 80 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 76 triệu đồng/lượng mua vào và 77,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 20.000 đồng chiều mua và 620.000 đồng chiều bán so với hôm trước.

Công ty PNJ giảm 200.000 đồng chiều mua và tăng 500.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 76,1 triệu đồng/lượng mua vào và 77,5 triệu đồng/lượng bán ra. Còn Tập đoàn Doji lại giảm 250.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán, giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 76,35 triệu đồng/lượng mua vào và 77,55 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 17-7 giảm xuống 2.457,8 USD/ounce, giảm 10,3 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 17-7 giao dịch ở mức 2.464,75 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương hơn 75,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,4 triệu đồng so với hôm qua ở mức 800.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 đang cao hơn vàng thế giới 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm vì nhà đầu tư chốt lời sau khi lập đỉnh vào hôm trước quanh 2.840 USD/ounce. Mặc dù vậy, các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục vượt đỉnh trong thời gian tới sau khi Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) hạ lãi suất 2 lần trong năm 2024.

