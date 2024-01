Vàng SJC bật tăng trong chiều nay (9-1)

Sau khi "giậm chân tại chỗ" vào buổi sáng, chiều nay (9-1), giá vàng SJC bật tăng 500.000 đồng/lượng, tiến sát 75 triệu đồng/lượng. Có doanh nghiệp tại TPHCM điều chỉnh giá vàng SJC tăng tổng cộng 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm trước.

Vàng SJC bật tăng 500.000 đồng/lượng vào chiều 9-1

Vào khoảng 16 giờ 30 phút tại TPHCM, Công ty PNJ niêm yết ở mức 71 triệu đồng/lượng mua vào và 74,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Riêng tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với sáng nay, lên 72,5 triệu đồng/lượng mua vào và 74 triệu đồng/lượng bán ra. Tổng cộng, tăng 1,2 triệu đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với cuối chiều hôm trước.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 71,5 triệu đồng/lượng mua vào và 74,52 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng 9999 vẫn không đổi so với sáng nay. Công ty SJC niêm yết ở mức 61,9 triệu đồng/lượng mua vào và 63,05 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty PNJ báo giá ở mức 61,9 triệu đồng/lượng mua vào và 62,95 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 9-1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.034,92 USD/ounce, tăng 3 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 60,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 14,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng 9999 ở mức 2,9 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN