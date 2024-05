Vàng SJC quay đầu tăng 2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Vào khoảng 16 giờ 30 tại TPHCM, Công ty SJC giao dịch ở mức 86,3 triệu đồng/lượng mua vào và 88,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,8 triệu đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán so với sáng nay; còn giảm 2 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán so với hôm trước.

Tiệm vàng Mi Hồng cũng tăng 1,8 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với sáng nay; còn giảm 2 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 86,3 triệu đồng/lượng mua vào và 88,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ niêm yết ở mức 86 triệu đồng/lượng mua vào và 88,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với sáng nay; còn giảm 2,6 triệu đồng chiều mua và 1,8 triệu đồng chiều bán so với hôm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 30-5 (giờ Việt Nam) ở mức 2.334,6 USD/ounce, giảm 3 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm hôm trước. Mức giá này sau quy đổi tương đương 71,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 17,2 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 16,4 triệu đồng/lượng.

Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường, từ ngày 3-6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Big 4: Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân. Giá bán cho các ngân hàng sẽ do NHNN ấn định, dựa theo giá vàng thế giới.

Liên quan đến việc này, ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám Agribank cho biết, ngân hàng đã triển khai đầy đủ các điều kiện cần thiết để cung ứng vàng cho người dân từ ngày 3-6. Tuy nhiên, trước mắt, Agribank sẽ tổ chức thực hiện tại Hà Nội, TPHCM và theo dõi diễn biến thị trường để tiếp tục triển khai mở rộng hơn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường. “Agribank sẽ bán vàng cho các cá nhân với các thủ tục thuận tiện, đơn giản. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần phải lưu ý các thủ tục liên quan đến định danh của cá nhân và tuân thủ một số quy định giao dịch, thanh toán hợp pháp về hóa đơn và phòng chống rửa tiền - ông Vượng lưu ý.

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cũng cho biết, ngân hàng sẽ bán vàng trực tiếp tới người dân và giá bán vàng miếng được công bố công khai trên website chính thức của BIDV để người dân tiện theo dõi. BIDV thiết lập mạng lưới phân phối ở các địa bàn chính về kinh doanh vàng như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu… nhưng trước mắt sẽ triển khai ngay tại TPHCM và Hà Nội.

Vietcombank và VietinBank cũng cho biết các ngân hàng đã sẵn sàng bán trực tiếp vàng miếng tới tay người dân vào đầu tuần tới, đồng thời sẽ có thông tin chính thức về việc này trên website.

NHUNG NGUYỄN