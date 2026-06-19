Vi phạm an ninh hàng không bị cấm bay từ 3 tháng đến vĩnh viễn

Chính phủ ban hành Nghị định số 215/2026/NĐ-CP về an ninh hàng không, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026, trong đó quy định rõ những trường hợp bị cấm bay.

Hành khách xuống cửa ra máy bay tại Nhà ga T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nghị định quy định các đối tượng bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Cụ thể, cấm vận chuyển có thời hạn từ 3 tháng đến 12 tháng đối với các đối tượng: hành khách gây rối; phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học, hóa học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên máy bay; cố ý tung tin, cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học, hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng; sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay; có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội tại cảng hàng không, trên máy bay.

Cấm vận chuyển có thời hạn trên 12 tháng đến 24 tháng đối với các trường hợp: đối tượng đã bị xử lý nhưng vẫn vi phạm một trong những hành vi quy định (khi bị cấm vận chuyển có thời hạn từ 3 tháng đến 12 tháng); người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng theo quy định; cấm vận chuyển có thời hạn cho đến khi đối tượng chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính đối với người không thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Cấm vận chuyển vĩnh viễn đối với các trường hợp: đối tượng đã bị xử lý nhưng vẫn vi phạm một trong những trường hợp bị cấm vận chuyển có thời hạn trên 12 tháng đến 24 tháng; người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng theo quy định; người có hành vi chiếm đoạt, gây bạo loạn tại cảng hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay.

Nghị định nêu rõ, căn cứ tính chất mức độ vi phạm, Cục Quản lý xuất nhập cảnh quyết định cấm vận chuyển có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với các đối tượng. Quyết định cấm vận chuyển được áp dụng đối với các chuyến bay nội địa, chuyến bay quốc tế xuất phát từ Việt Nam của tất cả các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài.

Nghị định cũng quy định các trường hợp được miễn phí bảo đảm an ninh hàng không, trong đó trẻ em từ 2 - 12 tuổi đi máy bay được giảm 50% mức phí bảo đảm an ninh hàng không.

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PHAN THẢO