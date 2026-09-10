Viatris, Long Châu khởi động chiến dịch nâng cao hiệu quả quản lý rối loạn lipid máu

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các bệnh không lây nhiễm chiếm khoảng 78% số ca tử vong tại Việt Nam, trong đó bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Trong đó, rối loạn lipid máu là một trong những yếu tố nguy cơ chính dẫn đến bệnh tim mạch.

Trước thực trạng đó, Viatris Việt Nam và Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu khởi động chiến dịch “Hợp tác quản lý rối loạn Lipid máu tại cộng đồng” nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rối loạn lipid máu qua đào tạo chuyên môn, các sáng kiến giáo dục sức khỏe cộng đồng và phối hợp với các hội y khoa. Bằng việc nâng cao nhận thức và phát hiện sớm, chiến dịch góp phần hỗ trợ nỗ lực quốc gia trong phòng ngừa và quản lý các bệnh không lây nhiễm, vốn đang tạo gánh nặng lớn cho người dân, gia đình và hệ thống y tế.

Bà Radhika Bhalla, Tổng Giám đốc Viatris Việt Nam và Các Thị trường Liên minh Châu Á, chia sẻ: "Tại Viatris, chúng tôi tin rằng việc cải thiện kết quả điều trị không chỉ dựa trên thuốc mà còn cần được hỗ trợ bởi kiến thức sức khỏe, đội ngũ nhân viên y tế được trao quyền và các mô hình hợp tác chiến lược nhằm đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng. Cùng với Long Châu và các hội chuyên ngành, chúng tôi đang chung tay giải quyết một trong những thách thức y tế cộng đồng quan trọng nhất tại Việt Nam hiện nay."

Chiến dịch triển khai theo cách tiếp cận đa chiều, kết hợp nâng cao năng lực chuyên môn, giáo dục sức khỏe cộng đồng và hoạt động hỗ trợ người bệnh. Dược sĩ cộng đồng là cầu nối tiếp cận y tế gần gũi và thuận tiện nhất đối với người dân. Thông qua việc tăng cường năng lực nhận diện nguy cơ, tư vấn và hỗ trợ tuân thủ điều trị cho dược sĩ, chương trình hướng tới can thiệp sớm và đảm bảo tính liên tục trong chăm sóc người bệnh mạn tính. Khoảng 1.000 dược sĩ của Long Châu sẽ được đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực tư vấn và hỗ trợ tuân thủ điều trị cho người bệnh.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, khẳng định: “Dược sĩ cộng đồng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng người dân phòng ngừa và quản lý các bệnh mạn tính. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ, Long Châu mong muốn thông qua các hoạt động hội thảo, tư vấn và giáo dục sức khỏe cộng đồng, góp phần khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và kiểm soát bệnh hiệu quả hơn. Trước những thách thức sức khỏe thời đại, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc phủ rộng khắp 34 tỉnh thành, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn cùng nền tảng công nghệ hiện đại để nâng cao vai trò “cánh tay nối dài” của ngành y tế, đưa các chương trình chăm sóc sức khoẻ đến “gần dân, sát dân” hơn, góp phần quản lý hiệu quả các bệnh lý tim mạch nói riêng và bệnh không lây nhiễm nói chung trong cộng đồng.”

Song song đó, Viatris cùng Hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam và Hội Tim mạch Việt Nam triển khai chuỗi hội thảo giáo dục sức khỏe cộng đồng trên các nền tảng số của Long Châu, kết hợp tư vấn sức khỏe trực tiếp tại nhà thuốc. Chiến dịch dự kiến tiếp cận khoảng 3 triệu người dân, triển khai 10 hoạt động tương tác sức khỏe cộng đồng tại 5 tỉnh thành, đào tạo chuyên sâu cho khoảng 1.000 dược sĩ Long Châu, hướng tới nâng cao nhận thức người dân về nguy cơ tim mạch, khuyến khích tầm soát sức khỏe chủ động, phát hiện sớm rối loạn lipid máu và tăng cường tuân thủ điều trị dưới sự hướng dẫn của chuyên gia y tế.

Viatris còn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo Liên tục (CSCE) – Tổng Hội Y học Việt Nam, tổ chức đào tạo chuyên môn cho 150 dược sĩ Long Châu, cập nhật những tiến bộ mới trong quản lý bệnh tim mạch chuyển hóa, đồng thời nâng cao kỹ năng tư vấn và hỗ trợ bệnh nhân tuân thủ điều trị. Các chuyên gia đầu ngành chia sẻ những bằng chứng khoa học mới nhất cùng kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý rối loạn lipid máu, nhấn mạnh vai trò quan trọng của dược sĩ cộng đồng trong hỗ trợ người bệnh mạn tính.

Sự kiện đánh dấu 5 năm hợp tác chiến lược giữa Viatris và Long Châu trong hành trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

THÁI LÂM