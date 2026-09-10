Số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh tại TPHCM, hơn 1.000 ca mắc mỗi tuần

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.338 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH). Lũy tích từ đầu năm nay đến hết tuần qua (6-9), TPHCM ghi nhận 31.032 ca mắc. Đáng chú ý, trong 5 tuần gần nhất (3-8 đến 6-9) thành phố ghi nhận hơn 1.000 ca mắc mới mỗi tuần.

Một ca sốt xuất huyết nặng, nguy kịch điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TPHCM) Ảnh: THÀNH AN

Chia sẻ tại tọa đàm “Lá chắn kép bảo vệ gia đình khỏi sốt xuất huyết Dengue trong mùa mưa” do HCDC phối hợp cùng Công ty TNHH Dược Phẩm Takeda Việt Nam tổ chức vừa qua, Th-BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc HCDC, cho biết sốt xuất huyết Dengue (SXHD) đã trở thành căn bệnh lưu hành quanh năm tại TPHCM. Đáng lưu ý, lượng người mắc trên địa bàn thành phố trong 8 tháng đầu năm nay đã cao hơn cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân do, biến đổi khí hậu cùng những yếu tố đặc thù của một đô thị có mật độ dân cư cao khiến SXHD lưu hành dai dẳng và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát tại TPHCM. Nếu các vật dụng chứa nước không được kiểm tra và loại bỏ thường xuyên, muỗi vằn Aedes aegypti - trung gian truyền bệnh SXHD có thể dễ dàng tìm thấy nơi sinh sản. Khi xuất hiện ca mắc trong gia đình hoặc cộng đồng, nguy cơ phát sinh các ổ dịch và chùm ca bệnh SXHD có thể gia tăng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Theo ThS-BS Lê Hồng Nga, muỗi vằn Aedes aegypti không đẻ trứng trong nước bẩn, nước cống hôi thối mà thường tìm đến các vị trí chứa nước sạch ngay trong nhà. Vì vậy, dù sống ở các căn hộ cao tầng hay nhà phố khang trang, các hộ gia đình thành thị vẫn không thể chủ quan trước mối đe dọa thường trực của bệnh SXHD.

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm “Lá chắn kép bảo vệ gia đình khỏi sốt xuất huyết Dengue trong mùa mưa”

Dưới góc độ trực tiếp điều trị các ca SXHD, BS-CK2 Nguyễn Trần Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, lưu ý nguy cơ SXHD không chỉ hiện hữu trong nhà mà còn có thể rình rập tại khu phố, trường học và môi trường xung quanh. Nếu người thân lơ là, chủ quan hoặc nhầm lẫn các triệu chứng khởi phát của SXHD với cảm sốt thông thường, người bệnh có thể bỏ lỡ thời điểm theo dõi và can thiệp kịp thời.

Trong khi đó, các ca bệnh SXHD nặng có thể diễn tiến phức tạp, và vì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, quá trình điều trị đòi hỏi nhiều kỹ thuật chuyên sâu như truyền dịch cao phân tử, truyền máu hay lọc máu, thở máy, chạy ECMO...; nhiều trường hợp điều trị kéo dài thậm chí đến hàng tháng.

"Những ca bệnh nghiêm trọng không chỉ tạo áp lực cho đội ngũ y tế mà còn để lại sang chấn tâm lý kéo dài cho cả bệnh nhi lẫn người thân. Do đó, bài toán phòng ngừa ca mắc và hạn chế biến chứng nặng đòi hỏi sự chung tay từ mỗi gia đình lẫn toàn xã hội", BS-CK2 Nguyễn Trần Nam khuyến cáo.

Thiết lập “lá chắn kép” phòng chống SXHD toàn diện Theo các chuyên gia y tế, tiêm chủng đóng vai trò là biện pháp bổ sung trong chiến lược phòng ngừa tích hợp, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm nguy cơ nhập viện và hạn chế nguy cơ gặp phải biến chứng nặng do SXHD gây ra. Bên cạnh tiêm vaccine để phòng ngừa SXHD, công tác kiểm soát véc-tơ truyền bệnh từ bên ngoài vẫn cần được duy trì thường xuyên. Các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng không chỉ đẩy lùi SXHD mà còn ngăn ngừa các bệnh khác lây truyền qua muỗi vằn như Zika hay Chikungunya - là những bệnh vẫn chưa có vaccine phòng ngừa.

THÀNH SƠN