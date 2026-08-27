Nha Khoa Kim mở cửa xuyên trưa: Trồng răng Implant với thời gian cấy chỉ 5-10 phút/trụ

Phục vụ liên tục từ 8 giờ đến 20 giờ tất cả các ngày trong tuần, Nha Khoa Kim giúp người bận rộn chủ động thăm khám, trồng Implant, làm răng sứ hoặc niềng răng ngay trong giờ nghỉ trưa.

Nha Khoa Kim ứng dụng 100% máng định vị và Robot X-guide hỗ trợ khi cần thiết trong trồng răng Implant

Đại diện hệ thống Nha Khoa Kim cho biết, nhiều người có thể dành hàng giờ cho công việc hay thức đêm giải quyết dự án, nhưng lại thường xuyên hoãn việc chăm sóc bản thân với lý do quen thuộc: “Không có thời gian.” Thế nhưng, một chiếc răng mất đi không chờ đợi, bệnh nha chu hay tình trạng tiêu xương vẫn âm thầm tiến triển. Càng trì hoãn, việc điều trị càng trở nên phức tạp và tốn kém hơn.

Thấu hiểu áp lực đó, hệ thống Nha Khoa Kim mở cửa xuyên trưa từ 8 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Khách hàng có thể tận dụng khoảng thời gian giữa ngày để thăm khám, chụp phim, lấy dữ liệu răng miệng hoặc thực hiện các thủ thuật chuyên môn khi đáp ứng điều kiện lâm sàng.

Nha Khoa Kim ứng dụng 100% máng định vị và Robot X-guide hỗ trợ khi cần thiết trong trồng răng Implant

Theo ThS-BS Nguyễn Hữu Nam, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT hệ thống Nha Khoa Kim: "Đây không đơn thuần là một dịch vụ thông thường, mà là sự tôn trọng dành cho thời gian của những người luôn bận rộn vì công việc và gia đình". Nhờ đó, khách hàng có thể hoàn thành việc thăm khám trong giờ nghỉ trưa và kịp trở lại cơ quan vào buổi chiều để tiếp tục điều hành công việc.

Trong trồng răng Implant, Nha Khoa Kim ứng dụng 100% máng định vị dựa trên dữ liệu chụp phim nhằm xác định trước vị trí, hướng và độ sâu đặt trụ. Các trường hợp cần thiết còn có sự hỗ trợ của Robot định vị X-Guide. Với các trường hợp đáp ứng đủ điều kiện lâm sàng, thời gian thao tác đặt mỗi trụ Implant có thể chỉ khoảng 5–10 phút. Phương pháp này giúp bác sĩ kiểm soát chính xác, hạn chế xâm lấn và hỗ trợ khách hàng sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Nha Khoa Kim dẫn đầu 14 vị trí trong bảng đánh giá chất lượng phòng khám khám Răng Hàm Mặt trên địa bàn TPHCM do Sở Y Tế TPHCM công bố ngày 31-1-2026

Điều trị trong giờ nghỉ trưa không đồng nghĩa với việc làm nhanh hay lược bỏ quy trình. Khách hàng vẫn được thăm khám và đánh giá kỹ lưỡng tình trạng trước khi thực hiện. Quy trình vô trùng 8 bước một chiều và nguồn gốc trụ Implant cũng được kiểm soát, truy xuất rõ ràng. Nguyên tắc hoạt động tại đây là: Rút ngắn thời gian khách hàng phải chờ, không rút ngắn quy trình điều trị.

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ trồng răng, quỹ thời gian buổi trưa còn được tối ưu hóa cho dịch vụ răng sứ và chỉnh nha nhờ sự hỗ trợ của Labo kỹ thuật số nội bộ cùng công nghệ scan 3D hiện đại. Với dịch vụ răng sứ, khách hàng có thể tranh thủ lấy dấu kỹ thuật số, thiết kế dáng răng chuẩn tỷ lệ vàng hoặc thực hiện các bước thử gắn theo đúng kế hoạch mà không tốn nhiều lần đi lại. Đối với niềng răng, các buổi kiểm tra hay tái khám định kỳ được sắp xếp linh hoạt, duy trì đúng tiến độ của lộ trình 5 giai đoạn mà không làm gián đoạn công việc cá nhân.

Sự thuận tiện này được bảo chứng bởi hệ thống 33 phòng khám phủ rộng, đội ngũ bác sĩ chuyên môn và việc 13 lần dẫn đầu bảng xếp hạng chất lượng Phòng khám Răng Hàm Mặt do Sở Y tế TPHCM công bố.

Nha Khoa Kim với hệ thống 33 phòng khám trên toàn quốc. Hotline: 1900 6899 Website: nhakhoakim.com

NGỌC LONG