Vu Lan tri ân cha mẹ bằng sự quan tâm sức khỏe

Cùng với những lời chúc và món quà yêu thương trong mùa Vu Lan, nhiều người trẻ ngày nay dành thêm sự quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ.

Chị Diễm Quỳnh đồng hành cùng mẹ trong ngày hội chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Đồng hành cùng cha mẹ trên hành trình lão hóa khỏe mạnh

Từ những lời yêu thương đến việc quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của cha mẹ, mỗi người con có cách riêng để thể hiện lòng biết ơn với đấng sinh thành. Tinh thần ấy được ghi nhận tại “Ngày hội Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026”, diễn ra ngày 23-8 tại Công viên Tao Đàn (TPHCM) vừa qua. Với chủ đề “Vu Lan yêu thương – Tri ân ông bà cha mẹ”, chương trình do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức, phối hợp cùng Abbott và các nhãn hàng Ensure Gold, Glucerna thu hút hơn 1.000 người cao tuổi tham gia.

Không chỉ mang đến các hoạt động tư vấn sức khỏe, đây còn là dịp để nhiều người con hiểu hơn về những thay đổi của cha mẹ theo tuổi tác và dành thêm thời gian ý nghĩa dành cho cha mẹ.

Tham gia chương trình cùng mẹ dịp cuối tuần, chị Diễm Quỳnh (TPHCM) hiểu hơn về những thay đổi trong sức khỏe của mẹ mà trước đây chưa nhận ra.

“Sức khỏe mẹ mình cũng đang tương đối. Dạo này mình cũng để ý thấy mẹ có thói quen giãn cơ, rồi khi đi lại cũng hơi mỏi cơ. Mình không có chuyên môn nên qua những buổi như này, có các bác sĩ chuyên môn tư vấn giúp mình hiểu thêm về những dấu hiệu thường gặp ở người cao tuổi.” - chị Quỳnh chia sẻ.

Còn với cô Lê Thị Tình, 62 tuổi (mẹ của Diễm Quỳnh), chương trình giúp cô hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của mình và chủ động điều chỉnh cách chăm sóc bản thân. “Qua chương trình hôm nay, cô biết thêm tình trạng sức khỏe của mình. Vì vậy, cô sẽ chú ý hơn đến chế độ ăn uống, bổ sung dinh dưỡng, đồng thời điều chỉnh sinh hoạt để chăm sóc sức khỏe tốt hơn.”

Đến dự ngày hội với bố, anh Quang Tín (TPHCM), chia sẻ: “Bố mình cũng lớn tuổi rồi, nên bắt đầu có nhiều dấu hiệu thay đổi về sức khỏe. Qua buổi khám, mình có thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của bố và cũng nhận ra mình cần quan tâm, đồng hành với bố nhiều hơn.”

Những câu chuyện tại ngày hội cho thấy việc cùng cha mẹ thăm khám, tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng hay lắng nghe những thay đổi theo tuổi tác đang trở thành một phần trong cách con cái thể hiện lòng tri ân cha mẹ ngày nay.

Ngày hội giúp con cái hiểu hơn về sức khỏe và cách đồng hành chăm sóc cha mẹ hàng ngày

Chăm sóc sức khỏe cha mẹ bắt đầu từ những điều gần gũi thường ngày

Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ thầy thuốc trẻ cùng các chuyên gia y tế đã thực hiện khám, tư vấn sức khỏe, đánh giá sức khỏe khối cơ bằng công nghệ AI, và cung cấp kiến thức về dinh dưỡng, vận động để chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi.

Chị Diễm Quỳnh nhận ra việc chăm sóc sức khỏe cha mẹ còn đến từ sự quan tâm trong từng thói quen hằng ngày. Ngoài việc quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, chị cũng duy trì những hoạt động đơn giản cùng mẹ như đi bộ buổi tối và duy trì lối sống lành mạnh.

Cô Tình cho biết có con gái bên cạnh cùng cô duy trì vận động, ăn uống điều độ: “Cô vẫn sinh hoạt bình thường, đi lại và vận động không gặp khó khăn gì, chỉ có đôi lúc hơi đau gối. Để duy trì sức khỏe, cô tập thể dục hằng ngày, ăn uống điều độ và bổ sung thêm dinh dưỡng đầy đủ cân đối.”

Anh Quang Tín chia sẻ luôn cố gắng bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho bố qua các bữa ăn và lựa chọn thêm các giải pháp dinh dưỡng: “Gia đình mình luôn chú trọng bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cho bố từ mỗi bữa ăn, bổ sung thêm dinh dưỡng đường uống cho bố.”

Nhiều gia đình lựa chọn chăm sóc sức khỏe cha mẹ cùng Ensure Gold

Các hoạt động khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng không chỉ giúp người cao tuổi hiểu hơn về sức khỏe mà còn tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình dành thời gian ý nghĩa cho nhau. Trong mùa Vu Lan, những món quà, lời chúc yêu thương, sự quan tâm đến sức khỏe hay đơn giản là những cuộc trò chuyện nhiều hơn cùng cha mẹ đều là những cách để thể hiện lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho đấng sinh thành.

BẠCH LINH