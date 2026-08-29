TPHCM có thêm bệnh viện đạt chứng nhận Bạch kim về điều trị đột quỵ

Để chinh phục chứng nhận Bạch kim về điều trị đột quỵ, bệnh viện phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của Hội Đột quỵ thế giới (WSO) về hệ thống cấp cứu, đội ngũ chuyên môn, trang thiết bị hiện đại, chẩn đoán hình ảnh khẩn cấp, quy trình tái thông mạch máu, tiêu sợi huyết và can thiệp nhồi máu não kịp thời.

Một ca điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Ngày 29-8, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức đón nhận Chứng nhận Bạch kim từ Hội Đột quỵ thế giới (WSO -World Stroke Organization) sau 3 quý được công nhận Chứng nhận Vàng.

Theo ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, chứng nhận Bạch kim từ Hội Đột quỵ thế giới là sự ghi nhận quốc tế về năng lực chuyên môn trong điều trị đột quỵ của bệnh viện. Để có được thành quả này, bệnh viện đã xây dựng và triển khai thành công chương trình điều trị đột quỵ toàn diện, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa nhằm rút ngắn thời gian điều trị, mở rộng cơ hội cứu sống và phục hồi cho người bệnh.

ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phát biểu tại lễ đón chứng nhận Bạch kim về điều trị đột quỵ

Chứng nhận WSO Angels Awards là hệ thống đánh giá toàn cầu do Hội Đột quỵ Thế giới phối hợp cùng Mạng lưới Angels (Angels Initiative) thực hiện, được trao cho các đơn vị y tế có quy trình chăm sóc và điều trị đột quỵ xuất sắc.

Hệ thống đánh giá của WSO bao gồm 3 cấp độ khắt khe từ Gold (Vàng), Platinum (Bạch kim) và Diamond (Kim cương). Các chỉ số chuyên môn được ghi nhận trực tiếp và thẩm định độc lập dựa trên dữ liệu thực tế lâm sàng thông qua hệ thống quản lý chất lượng đột quỵ toàn cầu (RES-Q).

Chứng nhận Bạch kim của WSO Angels không phải là danh hiệu cố định mà được đánh giá định kỳ theo từng quý dựa trên dữ liệu điều trị thực tế, đòi hỏi tập thể bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên bệnh viện duy trì phong độ chuyên môn liên tục, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ hiện đại và tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo điều trị đột quỵ quốc tế, hướng tới công nhận đạt chuẩn Kim cương trong thời gian sắp tới.

Cùng ngày, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức hội thảo “Tiếp cận toàn diện về đột quỵ” với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế và các chuyên gia hàng đầu trong cùng lĩnh vực. Hội thảo nhằm cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và vận hành mô hình điều trị toàn diện; đồng thời, tăng cường mở rộng và kết nối các chuyên gia trong lĩnh vực can thiệp đột quỵ, phẫu thuật thần kinh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, nâng cao tỷ lệ sống còn và cải thiện chất lượng sống của người bệnh.

Theo thống kê của Khoa Nội Thần kinh – Đơn vị Đột quỵ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, mỗi năm đơn vị tiếp nhận gần 1.000 ca đột quỵ, chẩn đoán và điều trị hàng trăm trường hợp đột quỵ nguy hiểm như vỡ túi phình, xuất huyết não, nhồi máu não...

THÀNH SƠN