Sụp mi, giảm thị lực do biến chứng viêm xoang

Ngày 15-8, Bệnh viện An Bình cho biết, vừa điều trị thành công cho người bệnh nữ (21 tuổi) bị sụp mi mắt trái rõ, thị lực mắt trái giảm nhẹ và giảm nhẹ cảm giác nửa mặt trái do viêm xoang.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình nội soi cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Người bệnh nhập viện sau 2 tuần có triệu chứng nghẹt mũi, chảy mũi, đau đầu và cảm giác nặng đầu bên trái. Qua khai thác bệnh sử và thăm khám, người bệnh được thực hiện nội soi mũi, chụp CT và MRI.

Kết quả nội soi mũi ghi nhận niêm mạc sung huyết, dịch nhầy đọng trong các khe mũi. CT cho thấy mờ xoang bướm hai bên, bên trái nhiều hơn bên phải, kèm tổn thương xoang sàng phải nhưng chưa thấy hủy xương xoang bướm. Các bác sĩ xác định người bệnh mắc viêm xoang bướm mủ hai bên, trái ưu thế, kèm viêm xoang sàng phải, biến chứng hội chứng đỉnh hốc mắt trái không hoàn toàn.

Theo BS-CK1 Lê Ngọc Phú, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện An Bình, người bệnh được điều trị kháng sinh tĩnh mạch phổ rộng. Tình trạng sụp mi và thị lực bắt đầu cải thiện. Tuy nhiên, do xoang bướm còn chứa nhiều dịch viêm và bệnh đã xuất hiện biến chứng thần kinh, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi mũi xoang.

Êkip mổ đã mở rộng xoang bướm hai bên và dẫn lưu lượng nhiều dịch nhầy–mủ vàng đặc, bên trái nhiều hơn rõ rệt. Đồng thời, xử lý ổ viêm mủ vùng xoang sàng phải, bơm rửa và kiểm tra lòng xoang. Mẫu bệnh phẩm được gửi xét nghiệm vi sinh và giải phẫu bệnh, kết quả cho thấy chất nhầy và biểu mô trụ có lông chuyển lành tính, không ghi nhận tổn thương ác tính.

3 ngày sau phẫu thuật, tình trạng sụp mi, giảm thị lực và giảm cảm giác mặt trái đã hồi phục hoàn toàn. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và điệu trị tại Khoa Nội Thần kinh

BS-CK 1 Lê Ngọc Phú cho biết, xoang bướm nằm sâu ở nền sọ và ở sát nhiều cấu trúc thần kinh–mạch máu quan trọng. Bệnh lý xoang bướm có thể biểu hiện không điển hình, đôi khi chủ yếu là đau đầu. Khi tình trạng viêm lan tới vùng đỉnh hốc mắt, bệnh có thể ảnh hưởng thần kinh thị, các dây thần kinh vận nhãn và nhánh mắt của thần kinh sinh ba. Khi có các dấu hiệu như sụp mi, nhìn mờ hoặc giảm thị lực, nhìn đôi, mắt vận động bất thường, đau sâu sau mắt, tê hoặc giảm cảm giác vùng trán–mặt, cần đến bệnh viện có chuyên khoa Tai Mũi Họng và Mắt càng sớm càng tốt. Đồng thời, người bệnh cũng không nên tự mua và kéo dài kháng sinh khi triệu chứng không cải thiện, đặc biệt khi đã xuất hiện dấu hiệu liên quan mắt.

THÀNH SƠN