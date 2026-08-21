Trạm Công dân số - sáng kiến đưa tiện ích số đến “gần dân, sát dân” hơn

Vừa qua, Trạm Công dân số được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ. Đây là kết quả ghi nhận những nỗ lực của Công an TPHCM trong đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Long Châu, GoTrust đồng hành cùng Công an TPHCM phát triển các tiện ích y tế số tại Trạm Công dân số. Ảnh: H. Khánh

Bước chuyển đổi tư duy từ quản lý hành chính sang phục vụ hành chính

Trạm Công dân số là sáng kiến của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP (PC06), Công an TPHCM; phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) chủ trì triển khai, cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, sử dụng CCCD gắn chip và VNeID để đơn giản hóa thủ tục. Đồng thời, mô hình giúp tăng cường sự tương tác, hỗ trợ giữa cơ quan chức năng, lực lượng công an với người dân ngay từ cơ sở, tạo nền tảng quan trọng xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch và gần dân.

Trạm Công dân số tại phường Bình Phú, TPHCM. Ảnh: H.Khánh

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM khẳng định, việc ra mắt và nhân rộng Trạm Công nhân số với rất nhiều tiện ích, tiện năng chính là kết quả của sự chuyển mình từ quản lý hành chính sang phục vụ hành chính. Phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể động lực chính. Trạm cung cấp thiết bị số tập trung, đa tiện ích để sử dụng miễn phí hoàn toàn ngay tại khu dân cư, để hỗ trợ người dân, không phân biệt và hạn chế đối tượng sử dụng. Đồng thời đây cũng là một trong những tiêu chí xây dựng lực lượng công an cơ sở gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân.

Lễ ký kết phối hợp triển khai Trạm Công dân số trên địa bàn TPHCM. Ảnh: H.Khánh

Trong tháng 7 vừa qua, Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến Cải cách hành chính cấp Bộ thuộc Bộ Công an đối với sáng kiến Trạm Công dân số đã có buổi làm việc với Công an TPHCM. Các thành viên Hội đồng nhận định, mô hình có nhiều ưu điểm nổi bật như: phục vụ người dân ngày đêm, giảm thời gian, chi phí và khoảng cách thực hiện thủ tục hành chính, tích hợp nhiều tiện ích trong một thiết bị, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân, góp phần giảm tải cho cơ quan hành chính, tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư. Mô hình linh hoạt, dễ triển khai, có tính thực tiễn cao, có khả năng nhân rộng và triển khai theo hình thức xã hội hóa.

Do đó, Trạm Công dân số được đánh giá là giải pháp có tính đổi mới, tính thực tiễn và hiệu quả cao trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Việc triển khai bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn mới.

Xây dựng hệ sinh thái tiện ích số “gần dân, sát dân”

Dựa trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID), Trạm Công dân số mang đến nhiều tiện ích phục vụ đời sống. Tại đây mở rộng đến 6 nhóm tính năng thiết yếu bao gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính - ngân hàng. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, các dịch vụ có thể thực hiện tại trạm một cách nhanh chóng, an toàn, bảo mật và không phải di chuyển xa.

Đáng chú ý, ở nhóm hành chính công, hiện hệ thống cung cấp 201 thủ tục, trong đó tập trung vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống như: đăng ký cư trú, cấp định danh điện tử, căn cước và một số thủ tục liên quan hộ tịch…

Trong khi đó, tính năng Y tế số góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân theo hướng thiết thực và dễ tiếp cận. Trạm tích hợp các thiết bị y tế chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn khắt khe. Với quy trình được thiết kế đơn giản, người dân dễ dàng kiểm tra miễn phí các chỉ số sức khỏe quan trọng như: chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI), nồng độ oxy trong máu (SpO2), huyết áp, nhịp mạch, tỷ lệ mỡ, nước và năng lượng cơ thể; đặt lịch tiêm chủng, tư vấn sức khỏe cùng chuyên gia; trải nghiệm dược phẩm số, được giao thuốc miễn phí và nhanh chóng...

Dưới sự chủ trì của Công an TPHCM và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), các giải pháp y tế tại trạm được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu. Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tin, đồng thời được hàng chục triệu người dân tin dùng trong nhiều năm qua, là đơn vị được chọn để vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại trạm.

Tiện ích y tế thông minh phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết yếu hàng ngày. Ảnh: H.Khánh

Hiện trên địa bàn TPHCM có 8 Trạm Công dân số, đặt tại: phường Hòa Bình, phường Tân Hưng, phường Bình Phú, phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu đô thị Celadon City, Vinhomes Ba Son, Đảo Kim Cương, Cityland Park Hills. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ở thành phố và một số địa phương trên cả nước.

QUỲNH ANH