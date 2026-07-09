Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Brazil

Ngày 9-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Hà Lan và Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

* Tiếp Đại sứ Bỉ Karl Van den Bossche, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Hạ viện Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và đến nay là duy nhất thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Bỉ đã dành sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ. Ảnh: TTXVN

Để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy triển khai các dự án mang tính biểu tượng, khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Bỉ mở rộng đầu tư tại Việt Nam; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế biển, vận tải biển và logistics; đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Bỉ phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Karl Van den Bossche bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp Bỉ, trong đó có Dự án Deep C.

* Tiếp Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do vào ngày 2-7 vừa qua, đánh giá đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác thương mại và đầu tư mới giữa Việt Nam với Khối EFTA nói chung và với Na Uy nói riêng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hoàn thành các thủ tục để sớm ký chính thức Hiệp định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế biển bền vững, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học - công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân, đưa quan hệ Việt Nam - Na Uy phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Hilde Solbakken nhấn mạnh, Na Uy sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng thông qua sáng kiến thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng và hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.

* Tiếp Đại sứ Hà Lan Kees van Baar, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí hai nước cần tăng cường thúc đẩy hợp tác và đề nghị Hà Lan tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, Đại sứ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; tăng cường kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo của Hà Lan với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Kees van Baar nhấn mạnh sẽ tiếp tục là người bạn của Việt Nam, đồng thời mong muốn hai nước mở rộng hợp tác về giáo dục, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân, pháp quyền và luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm tự do, an ninh và an toàn hàng hải.

* Tiếp Đại sứ Brazil Marco Farani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Brazil - đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Brazil. Ảnh: TTXVN



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thời gian tới tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trong đó có Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil giai đoạn 2025-2030; sớm hoàn tất các thủ tục kỹ thuật để Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam; phối hợp chặt chẽ trong đàm phán Hiệp định thương mại ưu đãi giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; dỡ bỏ rào cản thương mại giữa hai quốc gia.

PHƯƠNG ANH