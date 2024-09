Việt Nam không bán phá giá sản phẩm cá tra tại Mỹ

Trong đợt rà soát này, DOC chọn 8 công ty xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có 2 công ty là bên bị đơn bắt buộc. Theo kết luận sơ bộ, cả 8 công ty này đều nhận được mức thuế là 0 USD/kg, thấp hơn mức thuế cuối cùng từ đợt rà soát trước đó dao động từ 0,00 USD/kg đến 0,18 USD/kg. DOC dự kiến ban hành kết luận cuối cùng cho đợt rà soát này trong vòng 120 ngày kể từ ngày 17-9.

Theo số liệu do Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay ước tính đạt 1,3 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất sản phẩm cá tra từ Việt Nam. Tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2024 đạt 226 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.

HUY QUỐC