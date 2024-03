Việt Nam và New Zealand: Hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand. Ảnh: TTXVN

Nâng kim ngạch thương mại lên 3 tỷ USD



Sáng 11-3, sau lễ đón chính thức, hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm sâu rộng, trên tinh thần xây dựng. Hai Thủ tướng tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược sâu sắc, bền chặt giữa Việt Nam và New Zealand, được củng cố bằng giao lưu nhân dân mạnh mẽ và hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục, lao động, khoa học và công nghệ.

Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá quan hệ hai nước đã được tiếp thêm xung lực mới kể từ khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào năm 2020; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của New Zealand ở khu vực Đông Nam Á, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Hai Thủ tướng đã thảo luận các cơ hội để gia tăng nhanh chóng kim ngạch thương mại hai chiều, hướng tới mục tiêu 3 tỷ USD vào năm 2026 thông qua tăng cường hợp tác du lịch và giáo dục cũng như dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện đầy đủ các hiệp định thương mại tự do hiện có; đồng thời nghiên cứu các biện pháp để tạo thuận lợi cho đầu tư hai chiều.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Christopher Luxon đã công bố khoản viện trợ mới trị giá 6,24 triệu dollar New Zealand cho lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam đối với “Dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao (VietFruit)” giai đoạn 3, một hợp tác của Viện Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand với Việt Nam nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp cây chanh leo của Việt Nam. Trước đó, dự án tương tự với cây thanh long đã rất thành công.

Tăng hợp tác nhiều mặt

Hai Thủ tướng hoan nghênh Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2023-2026, tạo điều kiện cho việc hợp tác liên kết giữa các cơ sở đào tạo cấp đại học giữa hai nước, hỗ trợ Việt Nam cải tiến các mô hình giáo dục thông qua các phương tiện kỹ thuật số, cũng như thiết lập mạng lưới cựu sinh viên. Hai Thủ tướng cũng thảo luận các cơ hội để thu hút thêm sinh viên Việt Nam sang học tập tại các trường đại học danh tiếng của New Zealand; đánh giá cao việc hai bên ký các thỏa thuận hợp tác về kinh tế - thương mại, tài chính và tiến hành các cơ chế đối thoại an ninh - quốc phòng nhân dịp này. Hai Thủ tướng nhất trí tiến hành Đối thoại Biển song phương lần đầu tiên trong năm 2024 về luật pháp quốc tế, quản trị và bảo tồn biển.

Hai Thủ tướng nhắc lại quyết tâm của hai nước về tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; cam kết hợp tác với nhau và với các đối tác quốc tế khác để đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới, trong đó có Biển Đông.

Hai Thủ tướng cho rằng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao năm 2025 sẽ là cơ hội để hai nước mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực cùng quan tâm như kinh tế xanh, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng việc triển khai Chương trình hành động Đối tác Chiến lược giai đoạn 2021-2024 đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, quốc phòng, an ninh, giáo dục, lao động…, đề nghị tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tích cực triển khai các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tạo cơ sở cho việc nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee, tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam, Giáo sư Roberto Rabel của Đại học Victoria Wellington và có bài phát biểu chính sách quan trọng trong chuyến thăm Đại học Victoria Wellington.

VIỆT ANH tổng hợp