Viettel Cyber Security cung cấp nhiều giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp

Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security - VCS) vừa tổ chức Hội thảo Công nghệ thông tin và An toàn thông tin 2023 (CIO CSO Summit 2023) tại TPHCM.

Với chủ đề “Định hướng đầu tư An toàn thông tin cho tương lai số", sự kiện đã thu hút gần 300 đại biểu là các lãnh đạo CNTT và ATTT của các doanh nghiệp, các chuyên gia uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế để cùng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến xu hướng, chiến lược an toàn, an ninh mạng và cung cấp các giải pháp tối ưu về đầu tư an toàn, an ninh mạng cho các doanh nghiệp Việt Nam đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thông tin trong kỷ nguyên dữ liệu.

Trong Phiên Hội thảo chuyên đề, với các chủ đề chia sẻ từ các diễn giả của VCS và Viettel IDC đã cung cấp toàn cảnh về tình hình nguy cơ ATTT hiện nay, giúp doanh nghiệp xác định được các thế lực tấn công mạng, đồng thời đưa tới những hướng tiếp cận mới cho doanh nghiệp để nâng cao năng lực an ninh, an toàn thông tin.

Tại phiên trải nghiệm thực tế, VCS đã trình diễn trực tiếp trước gần 300 đại biểu những hình thức tấn công phổ biến hiện nay và hướng giải quyết như: Trải nghiệm phòng chống tấn công mã hóa dữ liệu (ransomware), phòng chống tấn công đánh cắp tài khoản, bảo vệ website và đường truyền trước các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, phát hiện và xử lý sớm rủi ro rò dữ liệu từ nội bộ tổ chức. VCS cũng đã giả lập tấn công xâm nhập vào mạng IoT của một văn phòng - một trong những kiểu tấn công điển hình hiện nay mà mọi doanh nghiệp phải đối mặt.

Được biết, VCS đã tổ chức riêng hoạt động trao đổi, tư vấn 1-1 để giúp doanh nghiệp xác định được hiện trạng tình hình “sức khỏe" hệ thống ATTT của mình, hỗ trợ doanh nghiệp lên phương án, chiến lược đầu tư tối ưu, phù hợp nhất để sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa đang tiềm tàng ngay xung quanh.

Đồng thời, VCS đã thiết kế riêng Chương trình Cybersecurity Maturity Program (CSMP) - Chương trình đồng hành cùng Doanh nghiệp trưởng thành An ninh mạng dành riêng cho các doanh nghiệp có mong muốn tối đa hóa hiệu suất và nâng cao mức độ trưởng thành của hệ thống ATTT với chi phí tối ưu.

“Doanh nghiệp hiện nay cần một đối tác ATTT đồng hành tốt, có đủ tri thức, năng lực chuyên môn, sự cam kết về chất lượng và vẫn đảm bảo chi phí hiệu quả. Với các hoạt động này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm tập trung phát triển kinh doanh, đồng thời nâng cao năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa hiện tại và tương lai”, ông Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc VCS cho biết.