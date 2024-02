Viettel hợp tác với Palo Alto về giải pháp an ninh mạng cloud

Viettel và Palo Alto sẽ cùng triển khai công nghệ điện toán đám mây, tập trung vào lĩnh vực an ninh mạng. Các sản phẩm dịch vụ của Palo Alto sẽ được cải tiến và đồng bộ để tích hợp thành một phần của hệ sinh thái Viettel Cloud.

Tin từ tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) cho biết, trong khuôn khổ hội nghị Di động thế giới (MWC 2024) đang diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha), Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) và Palo Alto Networks (Palo Alto), công ty an ninh mạng đa quốc gia của Hoa Kỳ đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển giải pháp an ninh, an toàn cho điện toán đám mây.

Viettel và Palo Alto ký kết hợp tác trong khuôn khổ hoạt động tại MWC 2024

Theo đó, Viettel và Palo Alto sẽ cùng triển khai công nghệ điện toán đám mây, tập trung vào lĩnh vực an ninh mạng. Các sản phẩm dịch vụ của Palo Alto sẽ được cải tiến và đồng bộ để tích hợp thành một phần của hệ sinh thái Viettel Cloud. Thông qua hợp tác lần này, Palo Alto chính thức trở thành doanh nghiệp thứ 6 có sản phẩm dịch vụ lớp bảo mật được tích hợp vào Viettel Cloud, bên cạnh giải pháp của các doanh nghiệp uy tín khác như Viettel Cyber Security, Cloudrity, Fortinet, F5 & Checkpoint. Qua đó, Viettel đảm bảo tư vấn và cung cấp các giải pháp phù hợp nhất, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong việc gia tăng bảo mật và bảo vệ cho “đám mây” của mình.

Các chuyên gia Viettel và Palo Alto thảo luận tại buổi ký kết hợp tác ở MWC 2024

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning)... của Palo Alto và sức mạnh hạ tầng của Viettel với 13 trung tâm dữ liệu, gần 10.000 tủ racks đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và cải tiến sản phẩm, xây dựng một môi trường mạng an toàn, ổn định, giảm các loại nguy cơ tấn công mạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ an ninh mạng của các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các khách tham tham quan gian hàng trưng bày và tìm hiểu các sản phẩm, công nghệ của Viettel giới thiệu tại MWC 2024

Trở thành đối tác chiến lược với Viettel, Palo Alto sẽ có những góc nhìn thực tế, thấu hiểu khách hàng tại thị trường Việt Nam, từ đó gia tăng cơ hội tiếp cận thị trường, mở ra các cơ hội kinh doanh mới tại Việt Nam nói riêng và mở rộng thị phần trong khu vực nói chung. Hai bên cũng thống nhất cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, và công nghệ an ninh mạng, nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn và đối phó với các nguy cơ mất an toàn, góp phần vào việc nâng cao chất lượng an ninh mạng toàn cầu.

Viettel Solutions là đơn vị tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số của Tập đoàn Viettel, được thành lập với sứ mệnh “Đồng hành cùng Chính phủ, Doanh nghiệp, Cộng đồng ứng dụng công nghệ số mang lại hiệu quả cho tổ chức, hạnh phúc cho người dân”. Viettel Solutions sáng tạo và triển khai những giải pháp công nghệ tiên phong giúp khai phóng những tiềm năng còn ẩn giấu trong tổ chức, nhân viên và công việc kinh doanh của khách hàng. Palo Alto Networks là Công ty an ninh mạng hàng đầu thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ, ứng dụng các công nghệ đổi mới để ngăn ngừa và xử lý các mối đe dọa mạng. Palo Alto cung cấp dịch vụ an ninh mạng thế hệ mới, cung cấp dịch vụ cho hơn 70.000 tổ chức ở hơn 150 quốc gia.

TRẦN BÌNH