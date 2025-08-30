Vikki Bank tặng 1.100 điện thoại thông minh 5G cho người nghèo, lan tỏa niềm vui Quốc khánh

Từ 21 giờ ngày 29-8, 1.100 điện thoại Samsung 5G sẽ được Vikki Bank trao tặng cho các hộ gia đình khó khăn.

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, niềm vui càng thêm ý nghĩa khi mọi người dân trên cả nước được đón nhận sự quan tâm đặc biệt từ Đảng và Chính phủ với chính sách an sinh xã hội thiết thực.

Trong hành trình nối dài niềm vui ấy, các ngân hàng vinh dự là cầu nối đưa chính sách an sinh xã hội của Đảng và Chính phủ đến gần với nhân dân. Trong đó, Vikki Bank – ngân hàng số thế hệ mới đã tiên phong hưởng ứng, triển khai chương trình tri ân đặc biệt.

Mang thêm niềm vui: Vikki Bank tặng khách hàng vàng SJC và điện thoại thông minh

Theo đó, Vikki Bank mang đến cho khách hàng và người dân chương trình ưu đãi đặc biệt “Mở tài khoản Vikki an sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh”. Đây là lời tri ân ý nghĩa của một ngân hàng số thế hệ mới, ra mắt từ tháng 2-2025 nhưng đã nhanh chóng vươn lên mạnh mẽ và khẳng định vị thế trong lòng người dân.

Từ 21 giờ ngày 29-8, bên cạnh khoản hỗ trợ 100.000 đồng từ Đảng và Nhà nước chuyển trực tiếp qua ứng dụng VNeID, khách hàng mở mới tài khoản tại Vikki Bank sẽ có cơ hội nhận thêm: Hơn 1.000 chỉ vàng SJC cho khách hàng mở mới tài khoản ở các mốc 1 ngàn, 2 ngàn, 3 ngàn…; 1 lượng vàng SJC cho khách hàng thứ 10 ngàn và 100 ngàn; 10 lượng vàng SJC (trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng) cho khách hàng may mắn thứ 1 triệu.

Đồng thời, 1.100 điện thoại Samsung 5G sẽ được Vikki Bank trao tặng cho các hộ gia đình khó khăn, giúp bà con có phương tiện kết nối trực tiếp để nhận quà Quốc khánh và tiếp cận chính sách an sinh qua VNeID.

Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công khai minh bạch từ 9 giờ ngày 30-8 trên website và fanpage chính thức của Vikki Bank.

Tài khoản Vikki - Cầu nối an sinh số

Không chỉ dừng lại ở những phần quà, tài khoản Vikki an sinh còn được thiết kế như cầu nối an sinh số lâu dài, giúp mỗi người dân được tiếp nhận chính sách hỗ trợ từ Nhà nước trực tiếp, kịp thời và minh bạch.

Từ tài khoản Vikki Bank an sinh, người dùng còn có thể mở rộng trải nghiệm với hệ sinh thái số của Vikki Bank: gói vay nhanh, nguồn vốn ưu đãi, tiết kiệm linh hoạt và thanh toán hiện đại. Những tiện ích này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống, mà còn mang đến sự tiện ích và hạnh phúc trọn vẹn hơn cho mỗi người dân.

Hoạt động này cũng nằm trong chiến lược tài chính toàn diện, tài chính cộng đồng mà Vikki Bank kiên định theo đuổi. Chương trình tặng quà an sinh xã hội dịp Quốc khánh của Đảng và Chính phủ là động lực để Vikki Bank có thêm cơ hội phát huy sứ mệnh đồng hành tiên phong các giải pháp số đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân trên khắp mọi vùng miền của đất nước.