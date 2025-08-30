Ngày 29-8, Chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, thực hiện Nghị Quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ về tặng quà đến nhân dân, Ngân hàng số Vikki triển khai chương trình “Mở tài khoản Vikki An sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh”.

Vikki Bank gửi tặng 1 chỉ vàng tới mỗi khách hàng thứ 1 ngàn

Theo đó, từ 21 giờ ngày 29-8, bên cạnh quà tặng 100.000 đồng từ Chính phủ được chuyển qua ứng dụng VNeID, khách hàng mở mới tài khoản Vikki sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà đặc biệt từ 1 chỉ vàng đến 10 lượng vàng SJC với tổng giá trị quà tặng lên tới 20 tỷ đồng.

● 10 LƯỢNG VÀNG trị giá 1,3 tỷ đồng cho Khách hàng thứ 1 triệu.

● 1 LƯỢNG VÀNG trị giá 130 triệu đồng cho khách hàng thứ 10 ngàn và 100 ngàn.

● 1 CHỈ VÀNG trị giá 13 triệu đồng cho khách hàng thứ 1 ngàn - 2 ngàn - 3 ngàn. Tổng cộng đến 997 CHỈ VÀNG!

● 1.100 ĐIỆN THOẠI Samsung 5G dành cho các hộ dân khó khăn - hỗ trợ thiết thực để nhận quà từ Chính phủ trên VNeID.

Danh sách khách hàng nhận quà tặng vàng sẽ được công khai, liên tục từ 9 giờ ngày 30-8, trên website và fanpage chính thức của Ngân hàng số Vikki.

Sáng 30-8, đã có những khách hàng đầu tiên trên cả nước nhận được quà tặng vàng từ chương trình.

Chương trình “Mở tài khoản Vikki an sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh” là minh chứng cho cam kết của Vikki trong việc trở thành ngân hàng số vì cộng đồng, đồng hành cùng Chính phủ trong công cuộc nâng cao an sinh xã hội.

Với những phần quà ý nghĩa và tiện ích tài chính bền vững, Vikki mong muốn mang đến niềm vui nhân dịp Quốc khánh, đồng thời góp phần kiến tạo một Việt Nam số phát triển nhân văn và bền vững.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về chương trình cũng như cách liên kết tài khoản An Sinh Vikki trên ứng dụng VNeID, thông qua Hotline 1900 6608 và 212 Chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Số Vikki trên toàn quốc.