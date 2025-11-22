Bộ Tư lệnh TPHCM khẩn trương hỗ trợ Khánh Hòa vật tư cứu hộ

Sáng 22-11, sau hơn 6 giờ hành quân xuyên đêm, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM đã đến tỉnh Khánh Hòa và bàn giao khẩn cấp 1.100 áo phao, 350 phao cứu sinh cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM bàn giao vật tư tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HỮU TÂN

Trước đó, vào khuya 21-11, Bộ Tư lệnh TPHCM đã nhanh chóng tổ chức đoàn xe vận chuyển vật tư cứu hộ, cứu nạn thiết yếu để hỗ trợ người dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lực lượng vũ trang TPHCM mang áo phao và phao cứu sinh hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HỮU TÂN

Số vật tư này sẽ được phân phối kịp thời đến các khu vực bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại địa phương.

THU HOÀI - HỮU TÂN