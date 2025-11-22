Xã hội

Bộ Tư lệnh TPHCM khẩn trương hỗ trợ Khánh Hòa vật tư cứu hộ

SGGPO

Sáng 22-11, sau hơn 6 giờ hành quân xuyên đêm, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM đã đến tỉnh Khánh Hòa và bàn giao khẩn cấp 1.100 áo phao, 350 phao cứu sinh cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

IMG_20251122_100400.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM bàn giao vật tư tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HỮU TÂN

Trước đó, vào khuya 21-11, Bộ Tư lệnh TPHCM đã nhanh chóng tổ chức đoàn xe vận chuyển vật tư cứu hộ, cứu nạn thiết yếu để hỗ trợ người dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ.

IMG_20251122_100401.jpg
Lực lượng vũ trang TPHCM mang áo phao và phao cứu sinh hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HỮU TÂN

Số vật tư này sẽ được phân phối kịp thời đến các khu vực bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại địa phương.

Tin liên quan
THU HOÀI - HỮU TÂN

Từ khóa

Bộ Tư lệnh TPHCM cứu trợ LLVT TPHCM tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa áo phao

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn