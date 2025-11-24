Cùng người dân vùng mưa lũ vượt khó

Trong ngày 23-11, nước lũ tại nhiều nơi ở phía Tây Gia Lai, Tây Quảng Ngãi, Đông Đắk Lắk đã rút dần và các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ người dân dọn nhà, vệ sinh trường để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang diễn ra khẩn trương với sự chung tay của TPHCM cùng người dân cả nước.

TPHCM chia sẻ khó khăn với tỉnh Khánh Hòa

Ngày 23-11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dẫn đầu đoàn công tác của TPHCM đến thăm và động viên lực lượng đang khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết: TPHCM chia sẻ khó khăn, thiệt hại của tỉnh Khánh Hòa và khẳng định sẽ tập trung hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn công tác đã thăm lực lượng công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM đang hỗ trợ Khánh Hòa dọn dẹp môi trường; các tình nguyện viên bếp ăn dã chiến tại Trường Đại học Nha Trang; kiểm tra việc vận chuyển hàng hỗ trợ của Thanh niên xung phong TPHCM cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa; khảo sát siêu thị Co.opmart Nha Trang để bảo đảm không thiếu hàng, không tăng giá.

Trước mắt, TPHCM hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa và triển khai các hoạt động, gồm: 4 bếp ăn cung cấp 24.000 suất/ngày, 50.000 túi quà thiết yếu, 10.000 túi thuốc gia đình, 10.000 áo phao, 150 tấn hàng hóa; bố trí 30-50 bác sĩ hỗ trợ khám chữa bệnh. TPHCM cũng hỗ trợ sửa chữa trường học, phục hồi 550 trạm viễn thông; điều động phương tiện, nhân lực dọn vệ sinh, cùng 400 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ Khánh Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết, đến ngày 23-11, ước tính thiệt hại ban đầu về cơ sở hạ tầng trên địa bàn khoảng 5.100 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại của người dân). Để khắc phục, tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ người dân có nhà bị sập 60 triệu đồng, sửa chữa 30 triệu đồng; hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ 1 triệu đồng/nhân khẩu và hỗ trợ cho các học sinh từ tiểu học trở lên tại các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ để mua sách vở học tập là 500 ngàn đồng/suất. Địa phương cũng đã tập trung huy động các lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, ưu tiên cho các trường học, bệnh viện…

Cùng ngày, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận hơn 100 tấn hàng nhu yếu phẩm do lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM vận chuyển tới, để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua. Ngoài ra, địa phương còn tiếp nhận hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm được gửi đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Từ ngày 24-11 đến ngày 6-12, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) sẽ triển khai tiêm miễn phí huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế và vắc xin uốn ván hấp phụ cho người dân vùng lũ tỉnh Khánh Hòa và lực lượng cứu hộ.

Quân khu 5, Quân khu 7 tham gia khắc phục

Những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Quân khu 5 lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa, triển khai 2 đoàn công tác và huy động gần 7.500 cán bộ, chiến sĩ cùng 144 phương tiện, trong đó có 2 trực thăng. Các lực lượng đã di dời 7.232 hộ (29.983 nhân khẩu), cứu hộ khẩn cấp hơn 6.300 hộ; cấp phát hơn 5 tấn hàng thiết yếu, 20.000 túi quà; tổ chức 15 bếp ăn dã chiến, nấu hơn 27.000 suất ăn; thả hàng cứu trợ bằng trực thăng cho xã Hòa Xuân; dọn dẹp trường học, trạm y tế, đường sá, nhà cửa cho 460 hộ dân.

Nhiều đoàn từ thiện hỗ trợ nhu yếu phẩm đến người dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: MAI CƯỜNG

Trong sáng 23-11, 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 đã có mặt tại Trường THCS Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) dọn bùn đất, vệ sinh sân trường, bàn ghế, phòng học nhằm sớm đón học sinh trở lại. Tiếp đó, trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930 xuất phát từ sân bay Phù Cát (Gia Lai), mang theo 1,5 tấn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu, như: lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để tiếp tế cho người dân bị cô lập tại các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây và khu vực sân vận động Long Thăng (tỉnh Đắk Lắk); trực thăng của Trung đoàn 930 tiếp tục thực hiện chuyến bay thả hàng cứu trợ đợt 2, hỗ trợ người dân phường Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk)...

Đến chiều 23-11, tại xã Hòa Xuân, một số khu vực dân cư vẫn còn ngập trong nước lũ. Hàng trăm đoàn thiện nguyện từ khắp mọi miền Tổ quốc chở theo lương thực và nhu yếu phẩm hỗ trợ cho bà con.

Tại tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tăng cường Sư đoàn Bộ binh 302 với 202 cán bộ, chiến sĩ và Lữ đoàn Công binh 25 tăng cường 125 đồng chí đến địa bàn các xã Lạc Dương, D’ran, Ka Đô, Đơn Dương, Đức Trọng và khu vực Cát Tiên để tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Tại đây, ngoài xe chỉ huy, các đơn vị còn huy động 24 xe tải, 2 xe cứu thương, 2 xe kiểm soát quân sự, 5 xuồng cao tốc.

Ngay sau khi nước bắt đầu rút, các cán bộ chiến sĩ đã tích cực dọn dẹp đường giao thông, cơ sở hạ tầng, trường học, khu sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhờ đó phần nào giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Tại xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), suốt 3 ngày nay, 75 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 7 (Quân đoàn 34) phối hợp lực lượng địa phương thu dọn bùn đất tràn vào phòng học và nhà dân, khơi thông cống rãnh, sửa chữa các tuyến đường. Ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa cho biết, nhờ sự giúp đỡ của quân đội, trường học đã được thu dọn xong, sẵn sàng đón học sinh trở lại và nhiều nhà dân cũng được khắc phục, giúp bà con yên tâm sinh hoạt.

