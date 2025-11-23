Vĩnh biệt PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Vị thuyền trưởng tài ba của “con tàu tri thức” mang tên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng đại diện NTTU nhận giải Top 10 Thương hiệu tiêu biểu hội nhập châu Á - Thái Bình Dương

Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn; Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông tin, do tuổi cao, sức yếu và bệnh nặng, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng đã từ trần lúc 14 giờ 10 phút ngày 22-11-2025 ( tức ngày 3-10 năm Ất Tỵ) hưởng thọ 74 tuổi.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng sinh ngày 4-7-1952 tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Thủ đô Hà Nội, nay là Xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội. Sinh ra và lớn lên từ một gia đình nghèo khó, bố mẹ đều là những người công nhân lao động thủ công hiền lành, chất phác. Trong suốt năm tháng đi học, với sự cần cù, ham học hỏi nên Thầy luôn đạt được những thành tích tốt và nhận được danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, vinh dự được gặp Bác.

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, sau khi tốt nghiệp cấp III, Thầy may mắn và vinh dự được Đảng, Nhà nước cử đi du học từ năm 1970 – 1975 tại Trường Năng lượng Leningrad – Liên Xô cũ. Sau khi tốt nghiệp Thầy công tác trong ngành ngoại thương, với tinh thần hiếu học và do nhu cầu công tác ông tiếp tục theo học cử nhân kinh tế. Đến tháng 4 năm 1997 thầy hoàn thành chương trình NCS và được cấp bằng Tiến sĩ Khoa học Kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ những suy nghĩ, đam mê mạnh mẽ với sự nghiệp giáo dục, thầy luôn ấp ủ một niềm tin và hoài bão trở thành một người thầy với những công trình nghiên cứu khoa học mang tính sáng tạo, thực tiễn cao để phục vụ cho quá trình hiện đại hóa đất nước.

Trên những chặng đường công tác, qua nhiều vị trí, chức vụ, Thầy vẫn đam mê theo đuổi con đường tri thức. Năm 2001, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước, Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng đã mạnh dạn quyết định đưa Công ty Dệt May Sài Gòn trở thành một trong 4 đơn vị đầu tiên của ngành dệt may Việt Nam chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Lúc bấy giờ, khi mới cổ phần hóa, đứng trước những lựa chọn như chuyển quyền sử dụng đất lấy số tiền lớn, hoặc xây dựng chung cư với mục đích siêu lợi nhuận, Thầy đã thuyết phục Hội đồng quản trị đầu tư vào xây dựng trường học với phương châm “Đào tạo phải đi đôi với thực hành, đảm bảo lợi ích của người học, lợi ích của người thầy, lợi ích của xã hội”.

Dưới sự dẫn dắt của thầy, từ một trung tâm dạy nghề cho công nhân ngành may đã phát triển thành trường Kinh tế - Kỹ thuật - Nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành (năm 2002) sau đó thành trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành (2005). Năm 2011, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã ra đời giữa bao bộn bề khó khăn, thiếu thốn nhưng cũng chứa đầy khát vọng của người tạo ra nó.

Lật lại những trang sử phát triển của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành mới thấy dấu ấn lãnh đạo của PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng được thể hiện đậm nét trên từng chặng đường phát triển. Đi lên từ con số không, bằng sự cống hiến hết mình cả về sức lực và trí lực, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng đã góp phần tạo ra một Trường ĐH Nguyễn Tất Thành với nhiều thành tích vượt trội, ngày càng định vị được thương hiệu của mình trên hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế.

Hơn 40 năm công tác và 20 năm giữ cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, bằng những nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ của bản thân cùng Thầy và các cộng sự của mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình dù ở bất kỳ cương vị nào. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự tâm huyết cho nền giáo dục nước nhà Thầy đã tạo ra một ngôi trường mang “thương hiệu” riêng, gắn liền triết lý đào tạo “Thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp”.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ công bố thành lập Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Ngoài vai trò là nhà quản lý ưu tú, người lãnh đạo xuất sắc, thầy còn là người thầy mẫu mực được các thế hệ sinh viên, đồng nghiệp kính trọng. Không chỉ cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục Thầy còn là một nhà khoa học hăng say nghiên cứu, tìm tòi, trở thành một tấm gương cho biết bao thế hệ học trò. Cá nhân thầy nhận được nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng như: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Doanh nhân TP tiêu biểu; Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu…

Hôm nay, trái tim của người Thầy ấy đã ngừng đập, một cột trụ lớn của Nhà trường vừa khép lại hành trình của mình nhưng những thành tựu mà Thầy đã dùng cả đời để cống hiến vẫn đang âm thầm chảy trong từng nhịp sống của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Sự ra đi của thầy không chỉ là mất mát của gia đình, đồng nghiệp hay những người từng gắn bó, mà còn là nỗi tiếc thương sâu sắc của cả một thế hệ đã trưởng thành nhờ tâm huyết và tầm nhìn của thầy. Những giá trị thầy để lại — sự bền bỉ, khát vọng phụng sự, niềm tin vào tri thức và con người — sẽ còn tiếp tục được truyền lại, như một ngọn lửa ấm áp soi đường cho NTTU trong hành trình phía trước.

Lễ viếng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng sẽ được Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn; Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và gia đình tổ chức từ 8 giờ ngày 27-11-2025 đến 8 giờ ngày 28-11-2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (Số 05 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM). Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành kính báo.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC · 1975-1983: Chuyên viên Ngoại thương, Phòng nhập 2, Tổng công ty Xuất Nhập khẩu Máy - Bộ Ngoại thương. · 1983: Tốt nghiệp khoa Kinh tế Ngoại thương, Đại học Ngoại thương Hà Nội. · 1983-1986: Chuyên viên Ngoại thương, Phòng Bảo hành, Chi nhánh TPHCM, Tổng công ty Xuất Nhập khẩu Máy - Bộ Ngoại thương. · 1987-1989: Chuyên viên Ngoại thương, Chi nhánh Tổng Công ty Dệt Việt Nam. · 1990-1995: Trưởng phòng Nhập, Công ty Dệt May Sài Gòn TEXGAMEX - Bộ Công nghiệp nhẹ. · 1997: Nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. · 1996-2001: Phó Giám đốc Công ty Dệt May Sài Gòn, Bộ Công nghiệp nhẹ. · 2001-2003: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn. · 2003 đến 11/2020: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. · 2015: Được phong học hàm Phó Giáo sư.

NHỮNG PHẦN THƯỞNG TIÊU BIỂU · 3 Huân chương Lao động hạng Ba (2008), hạng Nhì (năm 2010), hạng Nhất (năm 2016) của Chủ tịch nước. · 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2010, năm 2011). · Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc (năm 2013). · Danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2009, năm 2010, năm 2014). · Danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Bộ Công thương (năm 2008, năm 2010, năm 2012). · Bằng khen do Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2014).

