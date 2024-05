Vinmec nhận 4 giải thưởng quốc tế về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững

Giải thưởng CSR và ESG toàn cầu thuộc khuôn khổ Hội nghị CSR và ESG toàn cầu (Global CSR & ESG Summit and Awards 2024), là một trong những giải thưởng quy mô lớn về phát triển bền vững vừa diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng trăm khách mời và diễn giả đến từ cơ quan chính phủ, các tổ chức, các doanh nghiệp từ nhiều quốc gia trên thế giới. Hội nghị là diễn đàn để các bên nêu ra vấn đề, thách thức, từ đó thảo luận và khám phá các chiến lược ESG và CSR tiêu biểu, cùng nhiều giải pháp và công nghệ thân thiện với môi trường.

Vinmec nhận 4 giải thưởng quan trọng cho 4 hạng mục lớn trong khuôn khổ Hội nghị CSR và ESG toàn cầu lần thứ 16

Tại sự kiện, Vinmec đã được vinh danh 4 hạng mục lớn với 4 giải Bạch kim:

“Doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam” (Best in Vietnam), “Doanh nghiệp vì cộng đồng tốt nhất” (Best Community Programme Award), “Doanh nghiệp trao quyền cho phụ nữ” (Empowerment Of Women Award) và “Nơi làm việc tốt nhất” (Best Workplace Practises).

Lần đầu tiên tham dự, Hệ thống Vinmec đã hoàn toàn chinh phục các chuyên gia của hội đồng giải thưởng nhờ có mô hình tổ chức khác biệt, chiến lược quản trị xuất sắc, môi trường làm việc tốt và an toàn, cùng những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực y tế song hành với các dự án vì cộng đồng.

Hoạt động theo mô hình y tế hàn lâm và không vì mục tiêu lợi nhuận, Vinmec nỗ lực giải quyết những bài toán y tế phức tạp của nền dân số đang già hóa tại Việt Nam cũng như các bệnh lý miễn dịch gia tăng sau đại dịch. Không chỉ tập trung vào điều trị bệnh, Vinmec hướng tới tạo sinh giá trị lớn hơn thông qua chủ động nghiên cứu giải pháp cho các bệnh hiếm, ứng dụng công nghệ đột phá cũng như đào tạo thế hệ bác sĩ tương lai.

Về hoạt động cộng đồng, trong suốt hơn 12 năm hoạt động, Vinmec duy trì các hoạt động tới 17 tỉnh thành trên khắp cả nước, giúp hơn 1 triệu người được tiếp cận các chương trình giáo dục sức khỏe, khám và tư vấn miễn phí… Vinmec cùng Tập đoàn Vingroup cũng hỗ trợ 300 tỉ đồng mỗi năm về kinh phí điều trị, phẫu thuật cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các chuyên gia của Vinmec cũng thường xuyên hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến tỉnh, chủ trì các hội thảo nâng cao chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm cho các bác sĩ trên cả nước.

Về phương diện nội bộ, Vinmec có các chính sách nhân sự nhân văn, tạo điều kiện tốt nhất cho hơn 4.000 cán bộ nhân viên được phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp trong môi trường y tế đặc thù. Các hoạt động đào tạo cho cả khối lâm sàng (các khóa đào tạo ngắn hạn tại các trường và hệ thống y tế hàng đầu thế giới, các hội thảo chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế…) và phi lâm sàng (lãnh đạo tự thân, cán bộ nguồn…) đều được hệ thống chú trọng.

Một trong những ưu tiên then chốt trong phát triển của Vinmec là tạo môi trường phát triển thuận lợi nhất cho các nhân sự là nữ giới. Với 47% cán bộ lãnh đạo và 67% nhân viên là nữ giới, Vinmec là nơi phụ nữ được trao quyền, được đào tạo, được tạo cơ hội để phát triển và thăng tiến tối đa trong công việc.

Bà Lê Thúy Anh - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec chia sẻ về hành trình vì cộng đồng của Vinmec trong khuôn khổ hội nghị

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Lê Thúy Anh, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec cho biết:“Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực đồng thời cũng là minh chứng rõ nét cho định hướng mà Vinmec theo đuổi ngay từ khi thành lập - đó là sứ mệnh phụng sự cộng đồng, nhân đạo và cống hiến cho nền y học nước nhà. Chúng tôi kiên định với hành trình tạo sinh giá trị thông qua chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, nghiên cứu, đào tạo và xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, văn minh. Giải thưởng này sẽ trở thành động lực để Vinmec tiếp tục tiên phong, đóng góp thêm nhiều giá trị mới, kiến tạo thêm hạnh phúc vì một tương lai bền vững tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu”.

Hội nghị năm nay có chủ đề “Generating Meaningful Impact Unlocking Value” (Tạo ra tác động có ý nghĩa – Mở khóa giá trị) nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra tác động hữu hình, lâu dài thông qua các chiến lược về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và các hoạt động vì môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Hội nghị và Giải thưởng CSR và ESG toàn cầu cũng là diễn đàn mở cho Vinmec và các đơn vị tiên phong trong nhiều lĩnh vực tham gia vào các cuộc thảo luận về những giải pháp đổi mới và sáng kiến ​​hợp tác định hình tương lai của CSR và ESG.

Với những nỗ lực phát triển bền vững tại Việt Nam, Vinmec không chỉ hướng tới trở thành một hệ thống y tế hàn lâm vươn tầm quốc tế mà còn luôn nỗ lực thông qua những đóng góp cho cộng đồng, những nghiên cứu đột phá, chất lượng điều trị xuất sắc để tạo những ra giá trị khác biệt đóng góp cho sự bền vững của y tế Việt Nam.