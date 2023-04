VNPT tiếp tục được Bộ Công an lựa chọn làm đối tác chuyển đổi số

Chiều 27-4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số (CĐS) giữa Bộ Công An và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng tham dự sự kiện.

Thời gian qua, Bộ Công an là một trong những cơ quan nòng cốt, tiên phong trong công tác CĐS quốc gia, đạt được nhiều kết quả quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

Tập đoàn VNPT cũng đã và đang tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là doanh nghiệp số, hạ tầng số hàng đầu, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tin tưởng, tạo điều kiện tham gia xây dựng, triển khai các dự án lớn, nền tảng của CĐS quốc gia.

Với sự đồng điệu về triết lý triển khai nhiệm vụ, trong năm 2020-2021, với sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an và sự đồng hành tích cực của Tập đoàn VNPT, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân đã chính thức đi vào vận hành một cách thần tốc, đánh dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để xây dựng thành công Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Nối tiếp sự hợp tác thành công ấy, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng, tiếp tục lựa chọn Tập đoàn VNPT là đối tác trong việc phát triển hạ tầng số tập trung vào hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng dùng chung, hạ tầng truyền dẫn và các cơ sở hạ tầng khác đảm bảo hiệu quả, hiện đại, an toàn, thông suốt. Về CĐS, triển khai Đề án CĐS của Bộ Công an giai đoạn 2023-2025, lộ trình định hướng đến năm 2030; hợp tác triển khai Đề án 06, phát triển dữ liệu số, hạ tầng kỹ thuật trung tâm chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ công tác CĐS của Bộ Công an; hệ thống ứng cứu khẩn cấp;…

Phát biểu tại sự kiện, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác giữa Bộ Công an và Tập đoàn VNPT đã có từ lâu, trong suốt quá trình phát triển của hai ngành. Điều đó thể hiện sự thống nhất về nhận thức, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công cuộc CĐS quốc gia, vì nhân dân phục vụ.

Đại tướng Tô Lâm cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng và hy vọng rằng thỏa thuận hợp tác được ký kết ngày hôm nay sẽ là bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp, hợp tác giữa hai ngành, đã chặt chẽ càng chặt chẽ hơn, đã hiệu quả càng hiệu quả hơn; cùng chung sức, đồng lòng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số; vì một Việt Nam văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái khẳng định, với nguồn lực và khả năng công nghệ hiện có, VNPT cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng Bộ Công an hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng hạ tầng số, CĐS đã đề ra; triển khai có hiệu quả hơn nữa các giải pháp hiện có và sẵn sàng tham gia vào những dự án mới, sáng tạo những giải pháp mới, góp phần xây dựng Chính phủ số, công dân số, xã hội số.

VNPT mong muốn và tin tưởng rằng, việc ký kết, triển khai thỏa thuận hợp tác của hai bên sẽ là một điển hình thành công, một hình mẫu về hợp tác, đồng hành trong CĐS; là một thực tiễn tốt cho các bộ, ngành, địa phương trong công tác CĐS quốc gia.