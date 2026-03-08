Vở cải lương “Gánh cải trạng nguyên” - câu chuyện nhân nghĩa hiếu ân

Tối 7-3, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Sân khấu Cải lương mới Đại Việt sáng đèn vở cải lương " Gánh cải Trạng nguyên" (tác giả: Huỳnh Thủ Trung, chỉnh lý: Đào Việt Anh - NSND Thanh Tòng, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ).

NSƯT Võ Minh Lâm trong vai cậu học trò nghèo thông minh, ham học Hoàng Phi Học của vở cải lương "Gánh cải Trạng nguyên". Ảnh: THÚY BÌNH

Vở có sự tham gia biểu diễn của NSND Quế Trân, NSND Mỹ Hằng, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Tú Sương, NSƯT Trọng Nghĩa, NSƯT Bảo Trí, NS Lê Thanh Thảo, Kim Ngân, Trọng Hiếu, Thành Thuận, Thanh Phong, vũ đoàn Phương Việt...

NSƯT Tú Sương và NSƯT Võ Minh Lâm trong vở cải lương "Gánh cải Trạng nguyên". Ảnh: THÚY BÌNH

Hoàng Phi Học là cậu học trò nghèo hiếu học. Cha mất sớm, hàng ngày Hoàng Phi Học phụ mẹ gánh cải ra chợ bán kiếm tiền mưu sinh.

Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cậu học trò vẫn miệt mài mỗi đêm chong đèn đom đóm học tập.

Hành trình nỗ lực ấy của Hoàng Phi Học may mắn được các thầy và bạn bè giúp đỡ rất nhiều.

NSƯT Võ Minh Lâm vai Hoàng Phi Học và NS Lê Thanh Thảo trong vai tiểu thư Dương Bội Ngọc. Ảnh: THÚY BÌNH

Nhờ sự thông minh, chịu khó, Hoàng Phi Học liên tiếp đỗ đầu thi hương, thi hội. Trong thời gian chuẩn bị lên kinh tiếp tục ứng thí, anh được quan Tuần phủ họ Dương yêu mến, quyết định gả con gái là tiểu thư Dương Bội Ngọc cho anh. Hôn ước được trao tay, kết nối đôi trẻ.

Tuy nhiên, Bội Ngọc từ nhỏ được nuông chiều, sống trong nhung gấm, nên khi phát hiện chàng thư sinh học giỏi nhưng nhà quá nghèo, cô khinh thường và quyết hủy hôn.

Hoàng Phi Học đau lòng trả lại hôn ước cho nhà họ Dương. Ảnh: THÚY BÌNH

Hoàng Phi Học hụt hẫng, chơi vơi.

Những tưởng anh sẽ không thể vượt qua nỗi buồn phận số, nhưng nhờ sự đối đãi chân tình, ấm áp của cha con cô bán quán Trương Mỹ Chi và tình cảm chân phương, thiệt thà của cô gái mồ côi cha mẹ Hàn Tố Nga, anh lấy lại tinh thần, có thêm động lực để bước tiếp trên con đường thi cử với kỳ vọng đỗ Trạng nguyên.

NSND Quế Trân, NSƯT Bảo Trí và NSƯT Võ Minh Lâm phối hợp biểu diễn ăn ý tạo nên những màn diễn hài vui tươi, dí dỏm, thú vị, trong vở cải lương "Gánh cải Trạng nguyên". Ảnh: THÚY BÌNH

Vở cải lương Gánh cải Trạng nguyên là tác phẩm sân khấu nổi tiếng từ nhiều thập niên trước, được đông đảo khán giả mộ điệu yêu thích.

Vở từng được công diễn trên một số sân khấu và quay video cải lương với nhiều ê kíp nghệ sĩ tham gia biểu diễn khác nhau.

NSND Quế Trân và NSƯT Tú Sương trong vở cải lương "Gánh cải Trạng nguyên". Ảnh: THÚY BÌNH

Đây cũng là vở cải lương cổ trang mang đậm màu sắc dân gian, có tính giải trí cao, câu chuyện nhẹ nhàng, vui tươi, ý nghĩa, diễn biến tâm lý các nhân vật gần gũi với tâm tư, tình cảm, cách suy nghĩ của con người hôm nay về quan điểm sống: lòng nhân ái - giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn; lễ nghĩa – kính trên, nhường dưới, ôn hòa trong đối nhân xử thế; giữ chữ tín trong giao tiếp; đạo hiếu làm con…

Cảnh cuối trong vở cải lương "Gánh cải Trạng nguyên" tưng bừng, rộn ràng, vui tươi. Ảnh: THÚY BÌNH

Đặc biệt, suất diễn tối 7-3 chào đón khán giả mộ điệu đến chật khán phòng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Ban tổ chức đã phải bố trí thêm ghế phụ để đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả.

Đây cũng chính là niềm vui mừng, động lực lớn để những người làm sân khấu hun đúc thêm niềm tin yêu, tiếp tục bắt tay thực hiện kế hoạch, đầu tư dàn dựng các vở diễn cải lương mới sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

THÚY BÌNH