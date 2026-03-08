Người phụ nữ gắn với bánh mì Việt Nam

Sinh ra và lớn lên tại Pháp, Linda Nguon đã chọn rời nước Pháp khi mới 24 tuổi để bắt đầu hành trình khám phá châu Á và tìm kiếm cội nguồn của mình. Từ trải nghiệm cá nhân đó, cô sáng lập kênh truyền thông Bánh mì (Banh Mi Media) nhằm kết nối cộng đồng người gốc Á, đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, đồng thời góp phần tạo cầu nối văn hóa giữa phương Đông và phương Tây.

Linda Nguon (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) tại một sự kiện ở Paris, Pháp. Ảnh: VIETCETERA

Hành trình sự nghiệp kéo dài 8 năm khắp châu Á không chỉ giúp Linda Nguon kết nối sâu sắc hơn với cội nguồn Việt Nam, mà còn bất ngờ hé lộ một phần nguồn gốc Campuchia của cha mẹ cô, điều mà trước đó cô chưa từng biết.

5 năm sau khi trở về Pháp, Linda Nguon bắt tay xây dựng kênh Banh Mi Media với mong muốn kết nối và gỡ bỏ những rào cản trong việc dung hòa các nền văn hóa trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Theo trang Vietcetera, kể từ khi thành lập năm 2020, Banh Mi Media thu hút hơn 60.000 người theo dõi và đạt khoảng 7 triệu lượt xem. Đây là website truyền thông và podcast về văn hóa châu Á, chuyên sản xuất nội dung liên quan đến văn hóa và bản sắc của khu vực. Nội dung chủ yếu gồm các podcast phỏng vấn nghệ sĩ, doanh nhân và người gốc Á; các bài viết về văn hóa, điện ảnh, ẩm thực, nghệ thuật; cùng thông tin về triển lãm, festival và các sự kiện của cộng đồng châu Á tại châu Âu, đặc biệt ở Pháp.

Một trong các dấu ấn của Linda Nguon là Lễ hội Banh Mi Women lần đầu tiên được tổ chức tại Paris vào tháng 10-2025 nhằm tôn vinh phụ nữ gốc Á trong cộng đồng hải ngoại. Sự kiện do cô khởi xướng, tạo không gian gặp gỡ, trao đổi và truyền cảm hứng cho các thế hệ phụ nữ châu Á tại châu Âu. Lễ hội gồm nhiều hoạt động đa dạng như tọa đàm, chiếu phim, triển lãm ảnh, workshop, biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực, xoay quanh các chủ đề như lãnh đạo nữ, bản sắc văn hóa, chống định kiến và trao quyền cho phụ nữ. Chương trình cũng có các buổi chiếu phim, thảo luận với nghệ sĩ, nhà hoạt động và học giả về việc thay đổi cách nhìn đối với phụ nữ gốc Á.

Trên trang Banh Mi Media, Linda Nguon giải thích việc chọn tên “Bánh mì” xuất phát từ ý nghĩa biểu tượng của món ăn này. Sự hòa quyện giữa hai nền văn hóa đã tạo nên con người cô hôm nay, đó là chiếc bánh mì baguette của Pháp kết hợp với những nguyên liệu quen thuộc theo phong cách Việt Nam. Bánh mì có thể là bữa trưa đơn giản ăn vội, bữa tối với bạn bè, món ăn mang theo trong những chuyến đi đường dài, hay bữa ăn nhẹ khi đi bộ lang thang. “Bánh mì còn mang hương vị Việt Nam đối với tôi.

Mỗi khi đi du lịch và tình cờ gặp một nhà hàng Việt ở Hong Kong, Bangkok, Singapore, London, Vientiane hay Siem Reap, tôi lại nhớ đến nó. Bánh mì có mặt ở khắp nơi, mang lại niềm vui và gợi nhớ về những kỷ niệm êm đềm”, Linda Nguon chia sẻ và cho rằng “mỗi nơi tôi đến đều định hình nên con người tôi. Và con người tôi hiện tại chính là thành quả của hành trình không ngừng khám phá chính mình”.

Ngay từ nhỏ, Linda Nguon đã ấp ủ mong muốn được đi thật xa. Cha mẹ ly hôn, mẹ Linda Nguon phải làm việc suốt tuần, hầu như không có thời gian kèm con học hay đưa con đi chơi. Bà phải gửi gắm con cho các dì, anh chị em họ hoặc bất kỳ ai có thể trông nom giúp. Chính vì vậy, khát khao khám phá thế giới bên ngoài nước Pháp đã âm ỉ trong cô từ rất lâu.

Điều khiến Linda Nguon ấn tượng là người Việt Nam luôn có hoài bão vươn lên. So với khoảng 30 năm trước, khi cô đặt chân đến Việt Nam, giờ đây đất nước đã vươn mình trở thành một trong những quốc gia phát triển nhanh ở châu Á. Theo cô, phụ nữ Việt Nam cũng mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, đang dần trở thành những biểu tượng đáng tự hào.

HUY QUỐC