Văn hóa - Giải trí

Áo dài là cầu nối giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam

SGGPO

Chương trình nghệ thuật Áo dài với cuộc sống - Vietnam Beauty Fashion Fest XIV với chủ đề “Xanh” diễn ra tối 7-3, trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12.

Chương trình nghệ thuật Áo dài với cuộc sống

Chương trình giới thiệu các bộ sưu tập của nhiều nghệ nhân, nhà thiết kế nổi bật, cùng sự xuất hiện của các nhà thiết kế và những “nàng thơ”, “chàng thơ” trên sân khấu. Chủ đề “Xanh” được thể hiện qua các chương: Xanh Tinh Hoa, Xanh Sáng Tạo, Xanh Mộc Bản và Xanh Di Sản.

Mở màn là BST Vàng sonkhát vọng của nghệ nhân - NTK Trung Đinh với các thiết kế áo dài trên chất liệu sợi dứa, thân thiện với môi trường, gắn với nguồn nguyên liệu bản địa.

Tiếp đó là BST Thơm của bộ đôi nhà thiết kế Song Toàn, lấy hình ảnh tre xanh làm cảm hứng chủ đạo. Chương Xanh Mộc Bản giới thiệu bộ sưu tập Dệt mộng của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu.

NTK Nguyễn Việt Hùng mang những hình tượng quen thuộc của mỹ thuật dân gian vào tà áo dài qua bộ sưu tập Tứ Bình Phong Hoa. Trên nền lụa cao cấp Thái Tuấn, bộ sưu tập tái hiện hình ảnh mai - lan - cúc - trúc, hoa đào, tố nữ, ngư - tiều - canh - mục và tuấn mã trong mây sóng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt.

Các hoa hậu, á hậu, nam vương, á vàng cùng tham gia trình diễn
TIỂU TÂN

