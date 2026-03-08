Hơn 3.000 người tham gia diễu hành áo dài tại đường ven biển Nha Trang

Hơn 3.000 người dân Khánh Hòa diện áo dài truyền thống diễu hành trên tuyến đường ven biển Nha Trang nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Người dân Khánh Hòa diện áo dài truyền thống diễu hành trên tuyến đường ven biển Nha Trang, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3). Video: HIẾU GIANG

Sáng 8-3, tại phường Nha Trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình diễu hành áo dài nhằm tôn vinh giá trị “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”. Hoạt động nằm trong lễ kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời phát động phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình thu hút hơn 3.000 phụ nữ tham gia, gồm các gia đình nhiều thế hệ, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, doanh nhân, người lao động và một số bạn bè quốc tế.

Tại khu vực Quảng trường 2-4, phường Nha Trang, các đại biểu và người dân tham gia đồng diễn nghệ thuật, trình diễn “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, tạo không khí vui tươi, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Khoảng 6 giờ 30, đoàn diễu hành bắt đầu rời Quảng trường 2-4, đi dọc đường Trần Phú ven biển phường Nha Trang. Dẫn đầu đoàn là lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Khánh Hòa trong trang phục áo dài truyền thống nhiều màu sắc.

Có mặt từ 5 giờ 30 để tham gia chương trình, chị Trần Thị Anh Đào, giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Trung, phường Tây Nha Trang, cho biết thời tiết mát mẻ lúc bình minh khiến mọi người thêm vui tươi, hào hứng trong ngày 8-3. Theo chị, việc tham gia diễu hành giúp chị em cảm nhận rõ hơn tinh thần gắn kết giữa các hội viên phụ nữ, thêm yêu và trân trọng áo dài Việt Nam.

Hình ảnh chị em duyên dáng, thanh lịch trong tà áo dài rực rỡ sắc màu đã tạo nên bức tranh sinh động trên tuyến đường ven biển Nha Trang, đồng thời thu hút nhiều du khách quốc tế dõi theo, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết ngày 8-3 hằng năm là dịp tôn vinh vai trò và những đóng góp của phụ nữ đối với gia đình, xã hội. Phụ nữ Khánh Hòa luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung.

HIẾU GIANG