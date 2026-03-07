Điện ảnh Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm: Điện ảnh Việt Nam cần chủ động đổi mới phương thức sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của tác phẩm.

Chiều 7-3, tại TPHCM, đông đảo các nghệ sĩ điện ảnh khu vực phía Nam đã cùng tề tựu tại lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Điện ảnh Việt Nam (15-3-1953 - 15-3-2026).

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; TS Trần Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam; PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM…

NSND Trà Giang, NSND Trịnh Kim Chi, NSND Mỹ Uyên cùng nhiều nghệ sĩ điện ảnh khu vực phía Nam thuộc nhiều thế hệ cũng có mặt trong ngày hội lớn của điện ảnh Việt.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, từ mốc son lịch sử năm 1953, điện ảnh Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, hun đúc lý tưởng cách mạng, lan tỏa những giá trị chân thiện mỹ trong đời sống xã hội.

Trải qua 73 năm, các thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch, quay phim, kỹ thuật viên và những người làm công tác điện ảnh đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bám sát thực tiễn đời sống, sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Ảnh: QUỐC THANH

Đồng chí Trần Thanh Lâm cũng cho biết, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định trong tổng thể chiến lược phát triển văn hóa quốc gia, điện ảnh được xác định là một trong những khu vực có khả năng tạo đột phá về sáng tạo, lan tỏa giá trị và góp phần trực tiếp nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Do đó, lĩnh vực điện ảnh phải tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chiều sâu tư tưởng, phản ánh trung thực, sinh động đời sống xã hội, đồng thời chủ động đổi mới phương thức sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của tác phẩm.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp điện ảnh đến các hội viên khu vực phía Nam. Ảnh: V.HÀ

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp điện ảnh đến các hội viên khu vực phía Nam. Ảnh: V.HÀ

Dịp này, Hội Điện ảnh Việt Nam cũng đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp điện ảnh cho 218 hội viên khu vực phía Nam đã có đóng góp tích cực cho hoạt động, công tác hội. Đồng thời tổ chức khen thưởng 58 hội viên xuất sắc năm 2025, trong đó có 20 hội viên khu vực phía Nam.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp điện ảnh đến các hội viên khu vực phía Nam. Ảnh: V.HÀ

Các nghệ sĩ điện ảnh phía Nam tham dự Ngày Điện ảnh Việt Nam 2026

VĂN TUẤN